Cagliari Milan, c’è Di Bello a dirigere l’incontro. L’ultima volta con i rossoneri il 2-2 contro il Parma nel 2025. I suoi numeri con le due squadre

Sarà Marco Di Bello a dirigere Cagliari-Milan, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A e in programma lunedì sera all’Unipol Domus con calcio d’inizio alle ore 20:45. Per il fischietto di Brindisi si tratta di un nuovo incrocio con entrambe le squadre: sono infatti 43 i precedenti complessivi, dei quali 20 con il Milan e 23 con il Cagliari.

Guarda Cagliari-Milan su DAZN: tutti i piani scontati del 50% per il Black Friday

Il bilancio dell’arbitro con i rossoneri è caratterizzato da 12 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. L’ultimo precedente risale a poco più di un anno fa, quando Di Bello diresse Parma-Milan 2-2, disputata all’inizio di novembre 2025. Nel complesso degli incontri arbitrati al Milan, sono stati estratti 44 cartellini gialli e si sono registrate due espulsioni. Per quanto riguarda i calci di rigore, il dato riportato nei precedenti indica 9 rigori a sfavore e 4 a favore.

Cagliari-Milan, il bilancio di Di Bello con i rossoblù

Sono invece 23 i precedenti di Di Bello con il Cagliari, tre in più rispetto a quelli con il Milan. In questo caso il bilancio è meno favorevole alla formazione sarda, con 5 vittorie, 5 pareggi e 13 sconfitte.

L’ultimo incrocio tra il direttore di gara pugliese e il Cagliari risale all’aprile 2025, quando i rossoblù furono sconfitti per 3-1 dall’Inter a San Siro. Nel corso dei 23 precedenti, ai giocatori del Cagliari sono stati mostrati 55 cartellini gialli, oltre a una doppia ammonizione e cinque espulsioni. Per quanto riguarda i penalty, sono invece due quelli assegnati a favore dei sardi e tre quelli concessi contro.

Cagliari-Milan, Di Bello ha già diretto la sfida

Quella di lunedì non sarà la prima volta che Di Bello arbitra Cagliari-Milan. Il direttore di gara ha infatti già diretto lo stesso confronto in Sardegna il 19 marzo 2022, in occasione della trentesima giornata del campionato di Serie A.

In quella circostanza furono i rossoneri ad avere la meglio, imponendosi per 1-0 all’Unipol Domus. A decidere l’incontro fu Ismaël Bennacer, autore della rete che permise alla squadra allora allenata da Stefano Pioli di conquistare i tre punti.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale

Cagliari-Milan, nuovo incrocio quattro anni dopo

A distanza di oltre quattro anni, dunque, Di Bello torna a dirigere una sfida tra Cagliari e Milan e lo farà nuovamente in Sardegna. I precedenti complessivi raccontano due percorsi differenti: i rossoneri hanno ottenuto più vittorie che sconfitte nelle 20 gare arbitrate dal fischietto di Brindisi, mentre il bilancio dei rossoblù presenta un numero maggiore di risultati negativi.

L’appuntamento di lunedì sera aggiungerà quindi un nuovo capitolo alla storia tra Di Bello e le due squadre, con il direttore di gara chiamato a dirigere una sfida importante per entrambe nella tredicesima giornata di Serie A.