Alphadjo Cisse ha già raggiunto i dieci gol stagionali realizzati da Rafael Leão nell’intera passata annata: il Milan ha scoperto un nuovo protagonista e un modo diverso di intendere il calcio

Dall’Alpha all’Omega, dall’inizio alla fine. Con un curioso gioco di parole, Alphadjo Cissé sembra aver definitivamente chiuso un capitolo della storia recente del Milan, aprendone contemporaneamente uno nuovo. La rete realizzata contro l’Olympiacos ad Atene ha permesso al talento classe 2006 di raggiungere la doppia cifra stagionale. Dieci gol, esattamente gli stessi realizzati da Rafael Leão nell’intera stagione 2025/2026.

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Con una differenza tutt’altro che trascurabile: siamo soltanto al 27 novembre. Mancano ancora sei mesi alla conclusione della stagione e il giovane attaccante rossonero ha già eguagliato il bottino dell’uomo che, fino alla scorsa estate, rappresentava il principale riferimento offensivo del Milan. Una successione che nessuno avrebbe potuto immaginare in questi termini.

Cissé come Leão, ma in meno della metà del tempo: i numeri sono impressionanti

Come evidenziato, Cisse ha realizzato dieci gol in quindici presenze, sei in Serie A e quattro in Europa League, accumulando appena 782 minuti di gioco. Una rete ogni 78,2 minuti. Soltanto in due occasioni, contro Bournemouth e Bologna, ha disputato tutti i novanta minuti.

Leão aveva invece concluso la precedente stagione con nove reti in campionato e una in Coppa Italia, impiegando complessivamente 1968 minuti secondo la medesima rilevazione statistica. Una rete ogni 196,8 minuti.

In sostanza, Cissé ha impiegato meno del 40% del minutaggio del portoghese per raggiungere lo stesso bottino realizzativo. Ancora più impressionante il dato relativo alla concretezza: dieci gol su venticinque conclusioni complessive, per una percentuale realizzativa del 40%.

Una media difficilmente sostenibile nel lungo periodo, certamente, ma che racconta la straordinaria efficacia sotto porta del ventenne.

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Milan, da Leão a Cisse: il tramonto della dipendenza dal singolo

Il paragone, tuttavia, non dovrebbe esaurirsi nella semplice contabilità delle reti. Leão e Cissé sono due calciatori profondamente differenti, per caratteristiche, interpretazione degli spazi e modalità attraverso le quali riescono a incidere sulle partite.

Il portoghese ha costruito gran parte della propria fortuna rossonera sulla capacità di generare superiorità numerica attraverso accelerazioni devastanti. Cisse, invece, sta dimostrando di possedere una particolare sensibilità nel leggere lo sviluppo dell’azione, individuare gli spazi e presentarsi nella posizione migliore per concludere.

Non è necessariamente il giocatore che deve inventare l’occasione: è quello che sa trasformarla in qualcosa di concreto.

Ed è proprio qui che emerge una delle differenze più significative tra il Milan della passata stagione e quello di Ruben Amorim. La squadra non deve necessariamente affidarsi all’estro di un singolo interprete per trovare la via del gol. La presenza di giocatori come Pulisic, Rabiot, Modric e Moreira consente di distribuire le responsabilità offensive, permettendo a Cisse di esaltare le proprie caratteristiche.

Cisse, numeri da predestinato: il precedente di Alexandre Pato

Il rendimento del classe 2006 assume contorni ancora più significativi considerando la sua età. Come sottolineato dal Milan attraverso il proprio sito ufficiale, Cissé, con sei reti nelle prime dieci presenze in Serie A in rossonero, è diventato il secondo giocatore più giovane a raggiungere questo traguardo nell’era dei tre punti a vittoria, alle spalle del solo Alexandre Pato.

Anche la capacità di trovare spazio in differenti posizioni offensive rappresenta un patrimonio prezioso. Cisse può partire largo, agire sulla trequarti oppure occupare la posizione di centravanti. Cambia la collocazione tattica, non necessariamente la sua pericolosità.

Il Milan dovrà essere bravo a proteggerne la crescita, senza trasformare un rendimento eccezionale in un obbligo permanente. Il talento non va soffocato dalle aspettative.

Milan, a chi manca davvero Rafael Leão?

Sarebbe ingeneroso cancellare quanto realizzato da Leão durante la sua esperienza rossonera. Il portoghese è stato uno dei simboli dello Scudetto del 2022 e ha regalato al popolo milanista momenti indimenticabili.

Ma riconoscere il passato non significa necessariamente rimpiangerlo. La cessione di un giocatore simbolo può rappresentare un’opportunità quando permette di ripensare l’identità tecnica di una squadra.

Cisse non deve diventare il nuovo Leão. Non deve ereditarne necessariamente il ruolo, le responsabilità o lo status. Deve semplicemente continuare a essere Cisse.

Il Milan ha voltato pagina e, almeno sotto il profilo realizzativo, lo ha fatto con una velocità sorprendente. Se qualcuno, la scorsa estate, avesse raccontato che un ventenne avrebbe eguagliato a novembre l’intero bottino stagionale del portoghese, probabilmente sarebbe stato accolto con scetticismo.

Oggi, invece, è la realtà a porre una domanda provocatoria, ma tutt’altro che illegittima: a chi manca davvero Rafael Leão?

Dall’Alpha(djo) all’Omega. La fine di un ciclo, l’inizio di un altro.