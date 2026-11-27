Calciomercato Milan, José Mourinho chiude alle cessioni di gennaio, ma i rossoneri rimangono in costante contatto con gli agenti di Endrick: tutti gli aggiornamenti

Nuovo ostacolo per il calciomercato del Milan nella corsa a Endrick. Il talento brasiliano, da tempo accostato alla società rossonera, potrebbe rimanere al Real Madrid anche durante la seconda parte della stagione.

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A rendere particolarmente complicato lo scenario sono le ultime dichiarazioni di José Mourinho. L’allenatore portoghese ha ribadito la propria contrarietà a qualsiasi movimento in entrata e in uscita durante la prossima sessione invernale di calciomercato.

Calciomercato Milan, Mourinho chiude ancora alla partenza di Endrick

MERCATO DI GENNAIO – «Non voglio nessun acquisto e nessuna cessione a gennaio. Non si muove nessuno da qui e non c’è un singolo giocatore che io voglia cedere».

NESSUNA PARTENZA – «La porta è chiusa. Non create altre storie perché la nostra squadra è questa».

Le dichiarazioni dello Special One rappresentano un ulteriore segnale della volontà del tecnico di mantenere intatto l’organico del Real Madrid. Una posizione che potrebbe complicare sensibilmente i piani della dirigenza rossonera.

Calciomercato Milan, Romano svela gli aggiornamenti su Endrick

Nonostante la posizione di Mourinho, il Milan non sembra intenzionato ad abbandonare la pista. A confermarlo è stato Fabrizio Romano, intervenuto sul proprio canale YouTube, soffermandosi anche sull’interesse della Roma.

SITUAZIONE ENDRICK – «Il Milan è sempre lì, in costante contatto con gli agenti di Endrick. La Roma ha chiamato per settimane e sono sicuro continuerà a farlo. Ma oggi Mourinho ha messo un altro mattone su un muro che ha costruito già da diverso tempo».

Calciomercato Milan, Endrick resta un obiettivo: attenzione alla Roma

La dirigenza rossonera continua dunque a mantenere vivi i contatti con l’entourage dell’attaccante brasiliano, in attesa di eventuali aperture da parte della società madrilena.

Sul fronte italiano resta da monitorare anche la concorrenza della Roma, che non avrebbe intenzione di abbandonare la pista.

Il principale ostacolo rimane tuttavia la posizione di Mourinho. Resta da capire se, con l’avvicinarsi della finestra invernale di calciomercato, potranno emergere margini per ridiscutere il futuro del brasiliano. Il Milan, intanto, non molla la presa.