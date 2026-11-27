La vittoria contro l’Olympiacos ha evidenziato ancora una volta le difficoltà strutturali del Milan nella gestione del pallone: Tomori rappresenta una risorsa da valorizzare, anche in ottica futura

Quattro gol, tre punti e una rimonta che restituisce entusiasmo. Sarebbe facile fermarsi qui, celebrare la prestazione di Omari Hutchinson, l’ennesima rete di Alphadjo Cissé e la capacità del Milan di ribaltare una partita complicata. Eppure, il 4-2 maturato contro l’Olympiacos non può rappresentare un alibi per ignorare le difficoltà emerse soprattutto nella prima parte della gara.

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Il Milan di Ruben Amorim ha un problema che va oltre la qualità individuale dei suoi difensori. Riguarda la costruzione dell’azione, la gestione del possesso e la capacità di mantenere un equilibrio quando il pallone viene perso. Questioni strutturali che una vittoria così larga rischia di nascondere.

E poi c’è Fikayo Tomori, il cui ingresso ad Atene dovrebbe suggerire alla dirigenza una riflessione sul futuro.

Milan, gli errori difensivi sono anche una conseguenza della costruzione

Attribuire ogni difficoltà del reparto arretrato esclusivamente ai difensori sarebbe riduttivo. Il Milan dispone di interpreti offensivi particolarmente efficaci quando possono attaccare gli spazi, accelerare e affrontare gli avversari in campo aperto. Quando invece è chiamato a costruire pazientemente, emergono maggiori difficoltà.

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L’assenza di Luka Modric contribuisce a rendere evidente questo limite. Senza un giocatore capace di governare i ritmi della partita, il possesso rischia di diventare prevedibile e la squadra di perdere le corrette distanze tra i reparti.

Se la costruzione non funziona, anche la fase difensiva ne risente. I centrali si ritrovano maggiormente esposti, devono difendere porzioni di campo più ampie e sono chiamati a gestire situazioni potenzialmente pericolose.

Questo non assolve Koni De Winter dalle responsabilità individuali della serata di Atene, ma permette di contestualizzarne le difficoltà all’interno di un problema più ampio.

Milan, l’ingresso di Musah e lo spostamento di Rabiot raccontano molto

La svolta della partita non è arrivata esclusivamente attraverso le giocate di Hutchinson. L’ingresso di Yunus Musah, accompagnato dall’avanzamento di Adrien Rabiot, ha modificato gli equilibri della formazione rossonera.

Il Milan ha trovato maggiore dinamismo, verticalità e capacità di accompagnare l’azione offensiva. Hutchinson, spostandosi sulla destra, ha potuto sfruttare meglio le proprie caratteristiche.

La qualità individuale ha fatto il resto, ma sarebbe pericoloso pensare di poter risolvere sistematicamente le partite attraverso una mezz’ora di straordinaria efficacia offensiva.

Amorim deve trovare una soluzione anche per quelle gare nelle quali gli avversari concederanno pochi spazi e il Milan sarà costretto a costruire contro una difesa schierata. La prossima trasferta di Cagliari potrebbe rappresentare un banco di prova significativo proprio sotto questo aspetto.

Milan, Tomori va rinnovato: perché privarsi di una risorsa così?

La prestazione di Fikayo Tomori merita una riflessione separata. Il centrale inglese, tornato a disposizione dopo un periodo complicato, ha offerto segnali incoraggianti, ricordando quanto alcune delle sue caratteristiche possano risultare preziose per questa squadra.

Velocità nel recupero, aggressività nelle marcature, capacità di difendere in campo aperto ed esperienza internazionale. Tutte qualità funzionali a un Milan che vuole mantenere un atteggiamento propositivo.

Il Milan dovrebbe lavorare al rinnovo di Tomori. Naturalmente, a condizioni economiche sostenibili e coerenti con il ruolo che il giocatore potrà ricoprire nel progetto tecnico.

Non si tratta di cancellare le difficoltà attraversate dall’inglese nelle stagioni successive allo Scudetto, né di considerarlo improvvisamente imprescindibile. Si tratta, piuttosto, di riconoscere il valore di una risorsa già presente in organico, evitando di dover investire ulteriori somme per sostituirla.

Calciomercato Milan, rinnovare Tomori non esclude un grande investimento in difesa

Il possibile rinnovo dell’inglese non dovrebbe essere considerato alternativo all’acquisto di un difensore di caratura internazionale. Le due operazioni possono tranquillamente convivere.

Una squadra ambiziosa deve saper distinguere tra il miglioramento della formazione titolare e quello della profondità dell’organico. Tomori può rappresentare una soluzione importante in entrambi i contesti.

La vittoria di Atene ha confermato l’enorme potenziale offensivo del Milan, ma anche la necessità di lavorare sulla solidità complessiva della squadra. Servono interventi sul mercato, certamente, ma anche una migliore valorizzazione del materiale tecnico già disponibile.

Quattro gol possono vincere una partita. Un sistema equilibrato può vincere un campionato. E nella costruzione di quel sistema, Tomori merita ancora un posto.