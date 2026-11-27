Infortunio Goncalo Ramos, diminuisce il dolore alla tibia dopo la botta rimediata contro l’Olympiacos: crescono le possibilità di recupero per lunedì
Buone notizie per Ruben Amorim dall’infermeria del Milan. Le condizioni di Gonçalo Ramos, uscito anzitempo dalla sfida di Europa League contro l’Olympiacos, sembrano essere in miglioramento. Secondo quanto riportato dal giornalista Luca Bianchin, l’attaccante portoghese avverte meno dolore rispetto alla giornata di ieri.
Una notizia incoraggiante in vista della trasferta di lunedì sera contro il Cagliari, valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A.
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Infortunio Gonçalo Ramos, cosa è successo ad Atene
Il centravanti rossonero ha rimediato una botta alla tibia durante la sfida contro la formazione greca, venendo sostituito all’intervallo.
A destare ulteriore preoccupazione erano state le condizioni del portoghese al termine dell’incontro. Ramos aveva infatti lasciato lo stadio zoppicando, alimentando i dubbi sulla sua disponibilità per il prossimo impegno di campionato.
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Infortunio Gonçalo Ramos, aumentano le possibilità di recupero
La diminuzione del dolore rappresenta un primo segnale positivo. Le condizioni dell’attaccante verranno valutate tra oggi e domani, quando sarà possibile avere un quadro più preciso della situazione.
Al momento aumenta l’ottimismo sulla possibilità che il portoghese possa essere regolarmente a disposizione di Amorim per la trasferta in Sardegna, sebbene il recupero non sia ancora certo.
Milan, perché il recupero di Gonçalo Ramos è importante
La disponibilità dell’ex Paris Saint-Germain rappresenterebbe una notizia particolarmente significativa per il tecnico rossonero, alle prese con diverse assenze.
Contro una squadra come quella di Fabio Pisacane, la presenza di un centravanti strutturato, capace di occupare l’area di rigore e dialogare con i compagni, potrebbe risultare preziosa. Le prossime valutazioni saranno determinanti per sciogliere definitivamente le riserve sulla convocazione del portoghese.