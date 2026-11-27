Mercato Milan, i rossoneri tornano a studiare il dossier Archie Brown: il terzino del Fenerbahçe piace anche a diversi club di Premier League

Il calciomercato del Milan torna a concentrarsi sulla fascia sinistra. Tra i profili monitorati dalla dirigenza rossonera figura nuovamente quello di Archie Brown, terzino inglese attualmente in forza al Fenerbahçe. Secondo quanto appreso da Milannews24, la società rossonera è tornata a studiare il dossier del laterale, già seguito in passato e protagonista di un percorso positivo in Turchia.

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Calciomercato Milan, la clausola rescissoria di Archie Brown

Il calciatore è legato al Fenerbahçe da un contratto fino al giugno del 2028, all’interno del quale è presente una clausola rescissoria del valore di circa 23 milioni di euro.

Un dettaglio particolarmente significativo riguarda la validità della clausola, esercitabile sia durante la prossima sessione invernale sia nel corso del mercato estivo. Una condizione che offre alle società interessate maggiore libertà nella pianificazione di un eventuale investimento.

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Calciomercato Milan, concorrenza dalla Premier League per Brown

Brown è ormai un titolare fisso della formazione turca e ha attirato l’attenzione internazionale anche grazie ad alcune prestazioni convincenti in Champions League.

Diversi club di Premier League hanno già effettuato sondaggi per approfondire la situazione del laterale inglese, per il quale è previsto un futuro trasferimento.

La concorrenza potrebbe dunque rappresentare un elemento determinante nell’evoluzione della pista rossonera.

Calciomercato Milan, Brown torna nei radar della dirigenza

Il rinnovato interesse per Brown assume particolare rilevanza alla luce delle valutazioni riguardanti il futuro di Pervis Estupiñán, il cui agente Jorge Mendes sta esplorando diverse possibili destinazioni.

Il laterale del Fenerbahçe potrebbe rappresentare una soluzione interessante per caratteristiche atletiche e margini di crescita. Al momento, tuttavia, il Milan è tornato a studiare il dossier, senza che risultino offerte concrete o trattative avanzate.