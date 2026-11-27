Milan, il Manchester United ha prolungato il contratto di Bruno Fernandes fino al 2028, ma il futuro del portoghese rimane in bilico: tutti gli aggiornamenti

Il futuro di Bruno Fernandes continua a tenere banco in casa Milan. Il Manchester United ha ufficialmente esercitato l’opzione unilaterale per prolungare di un anno il contratto del centrocampista portoghese, evitando così di perderlo a parametro zero nel giugno del 2027.

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Una mossa che, tuttavia, non esclude necessariamente una sua partenza al termine della stagione. A fare chiarezza sulla situazione è stato Fabrizio Romano, attraverso un video pubblicato sul proprio canale YouTube.

Calciomercato Milan, il retroscena estivo su Bruno Fernandes

I TENTATIVI DELLE ITALIANE – «Su Bruno Fernandes abbiamo raccontato questo retroscena legato alla scorsa estate. Prima ci ha provato la Juve, poi ci ha provato con forza il Milan. Il giocatore ha scelto di rimanere a Manchester ma non ha mai rinnovato il suo contratto durante l’estate. Aveva offerte importanti, non solo dall’Italia. Il Galatasaray avrebbe offerto tanti soldi, un anno fa l’Al Hilal, a giugno 2025, avrebbe messo sul tavolo cifre folli. Aveva tante possibilità diverse, dal punto di vista competitivo ed economico, ma ha scelto di rimanere allo United».

Calciomercato Milan, perché il prolungamento non chiude la porta a Bruno Fernandes

LA STRATEGIA DEL MANCHESTER UNITED – «Io credo che il rinnovo di oggi sia più una protezione dell’asset Bruno Fernandes da parte del Manchester, piuttosto che una buona notizia per tenere il giocatore più a lungo. Club e giocatore da mesi stavano parlando, e hanno parlato, di rinnovo di contratto. Ma rinnovo vuol dire una cosa, estensione un’altra».

LA VOLONTÀ DEL GIOCATORE – «Lo United ha avuto il bisogno di fare ciò perché il nuovo contratto di Bruno Fernandes è tutto meno che vicino. Oggi le conversazioni sono ferme: il giocatore ha messo tutto in standby per una ragione. Vuole sapere che United sarà. Bruno vuole tempo per decidere, capire come andrà con Pochettino e che progetto ci sarà. Questo rinnovo protegge lo United da un punto di vista finanziario».

Calciomercato Milan, la clausola rescissoria di Bruno Fernandes e il rapporto con Amorim

LA CLAUSOLA E IL PREZZO DEL CARTELLINO – «C’è una clausola rescissoria da 65 milioni nel contratto di Bruno Fernandes. Ma per età e durata di contratto credo che un eventuale prezzo sarebbe comunque più basso. Bruno Fernandes, per il rapporto che ha con lo United, se dovesse decidere di andare via a fine stagione, questo contratto protegge lo United dal perderlo a zero ma non bloccherebbe l’uscita del giocatore. È tutt’altro che deciso il futuro del portoghese».

IL MILAN E IL LEGAME CON AMORIM – «Aggiungo sempre il rapporto con Amorim, ci tengo sempre a ricordarlo. Amorim e Bruno hanno un grande rapporto, hanno lo stesso agente. C’è una stima enorme tra i due: il Milan lo terrei sempre attento a quello che succede. Ma poi è chiaro che non dipende dal Milan quello che succede. Dunque, vedremo».

Lo scenario, dunque, rimane aperto. L’estensione contrattuale modifica le condizioni economiche di un’eventuale operazione, ma non necessariamente le prospettive future del centrocampista. Il legame con Ruben Amorim rappresenta un elemento da tenere in considerazione, in attesa che Bruno Fernandes prenda una decisione definitiva.