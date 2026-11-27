La rimonta contro l’Olympiacos deve rappresentare un nuovo punto di partenza per il Milan: l’Europa League è un’opportunità troppo importante per essere considerata un obiettivo secondario

Il Milan non può e non deve scegliere quale competizione giocare per vincere. È una questione di mentalità, prestigio e ambizione, prima ancora che di disponibilità della rosa. La vittoria per 4-2 contro l’Olympiacos ha restituito ai rossoneri entusiasmo e fiducia anche in ambito internazionale, ricordando quanto questa squadra possa essere competitiva quando riesce a esprimere tutto il proprio potenziale offensivo.

LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SUL MILAN

La rimonta di Atene deve però rappresentare qualcosa di più di una semplice serata positiva. Deve segnare un cambio di passo nell’approccio all’Europa League, una competizione che il Milan ha il dovere di affrontare con la stessa ambizione riservata al campionato.

Milan, l’Europa League non può essere un fastidio del giovedì sera

La gestione delle energie, soprattutto considerando l’emergenza infortuni che accompagna la squadra di Ruben Amorim, rappresenta certamente una necessità. Esiste però una differenza sostanziale tra gestire le risorse e ridimensionare le ambizioni.

Il Milan deve tornare ad abituarsi a giocare per vincere ogni tre giorni, senza considerare gli impegni europei un ostacolo sulla strada verso gli obiettivi nazionali. È proprio attraverso questa continuità competitiva che si costruisce la mentalità delle grandi squadre.

La prestazione di Omari Hutchinson ad Atene rappresenta, in questo senso, un esempio significativo. L’Europa League può diventare anche il terreno ideale per valorizzare quei giocatori che trovano meno spazio in campionato, allargando il numero degli interpreti realmente affidabili a disposizione dell’allenatore.

Non un peso, dunque, ma un’opportunità tecnica oltre che sportiva.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

Milan, l’Europa League è il trofeo che manca in bacheca

C’è poi una questione storica che non può essere sottovalutata. Il Milan, sette volte campione d’Europa, non ha mai conquistato la Coppa UEFA, oggi Europa League. Un vuoto nella straordinaria bacheca internazionale rossonera che dovrebbe rappresentare uno stimolo ulteriore.

Perché non provare a colmarlo? Perché considerare meno prestigiosa una competizione che permetterebbe al club di tornare ad alzare un trofeo internazionale?

La dimensione europea appartiene al DNA del Milan. Non dovrebbe essere il nome della competizione a determinare l’ambizione con cui affrontarla. Certamente la Champions League rappresenta il palcoscenico naturale a cui aspirare, ma per tornare protagonisti ai massimi livelli bisogna anche recuperare l’abitudine a vincere.

E conquistare l’Europa League rappresenterebbe un passaggio significativo nella ricostruzione del prestigio internazionale del club.

Milan, Amorim deve trasmettere la cultura della vittoria

Il nuovo corso rossonero ha finalmente riportato a Milanello calciatori abituati a competere per obiettivi importanti. Da Luka Modric ad Adrien Rabiot, passando per Christian Pulisic, il Milan dispone di personalità ed esperienza internazionale.

Sarebbe un controsenso costruire una squadra attraverso giocatori di questa caratura per poi ridimensionarne le ambizioni europee.

La cultura della vittoria passa anche dalla capacità di affrontare con la stessa determinazione una partita di Serie A, un turno di Coppa Italia o una trasferta di Europa League. Non significa schierare sempre gli stessi undici, ma pretendere il massimo da chiunque venga chiamato in causa.

Anche perché vincere aiuta a vincere. Una squadra che acquisisce consapevolezza attraverso un percorso europeo positivo può beneficiare di quella stessa fiducia negli impegni nazionali.

Milan, la finale di Francoforte deve diventare un obiettivo concreto

Il prossimo 26 maggio 2027 lo Stadion Frankfurt ospiterà la finale di Europa League. Una destinazione che deve entrare nell’orizzonte delle ambizioni rossonere, senza presunzione ma anche senza inutili complessi di inferiorità.

Il percorso è ancora lungo e il Milan deve migliorare sotto diversi aspetti, soprattutto nella gestione delle partite e nella solidità difensiva. Tuttavia, la qualità dell’organico autorizza a coltivare ambizioni importanti.

Non sarebbe certamente un fallimento mancare la finale, ma sarebbe un errore non provare realmente a raggiungerla.

La nuova proprietà sportiva del Milan deve ragionare in termini di trofei, non soltanto di piazzamenti. Qualificarsi alla prossima Champions League è fondamentale, ma tornare ad alzare coppe dovrebbe rappresentare il fine ultimo di qualsiasi progetto ambizioso.

Il Milan deve tornare a vivere per vincere, non soltanto per qualificarsi. La notte di Atene ha fornito la risposta che serviva. Adesso bisogna dare continuità a quella prestazione.

E, perché no, iniziare a sognare Francoforte.