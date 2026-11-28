Premiato a Castelfranco Veneto con il Fiore d’Inverno, Musah racconta la rinascita in rossonero dopo il prestito all’Atalanta, il feeling con il tecnico portoghese e il legame con il Veneto

Yunus Musah si è ripreso il Milan. Dopo la difficile stagione precedente chiusa con il prestito all’Atalanta, dove non era riuscito a imporsi, il centrocampista americano — cresciuto calcisticamente in Italia — ha trovato nuova centralità a Milanello grazie alla fiducia di Ruben Amorim, diventando una pedina preziosa nello scacchiere rossonero. Nei giorni scorsi Musah è stato premiato a Castelfranco Veneto con il Fiore d’Inverno e, a margine dell’evento, ha rilasciato un’intervista ai colleghi del QS.

Le parole di Musah

SUL RAPPORTO CON AMORIM – «Abbiamo un rapporto eccellente, siamo un bel gruppo. Lui comunica in inglese e io non ho problemi ma la lingua la stanno imparando tutti. Mi adatto a più ruoli e ora è fondamentale conquistare la qualificazione per la Champions e risalire in Europa League».

IL GIOCATORE CHE LO IMPRESSIONA DI PIU’- «Sicuramente Christian Pulisic, un top player moderno e universale. È veramente la nostra arma in più sia nel Milan che nella Nazionale statunitense».

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SU CISSE – «Non ci siamo incrociati perché lui è più giovane, ma parliamo tanto di Castelfranco e dei nostri ricordi di bambini. È incredibile il fatto che siamo cresciuti entrambi nella provincia trevigiana, in una realtà piccola a livello calcistico. Ma è stato fondamentale. Ci hanno dato le basi come calciatori ma anche la cultura del rispetto di valori importanti che servono ai bambini che praticano sport. Quando torno in Veneto rivedo ogni luogo legato a un ricordo e c’è parecchia nostalgia. Mi ripassano davanti le immagini di tanti giorni felici. Ma c’è anche l’orgoglio di aver fatto una scalata importante che devo proseguire».

SULLA NAZIONALE USA – «Gli Stati Uniti sono arrivati prima e sono contento di questa scelta ma anche la maglia azzurra così carica di prestigio mi avrebbe reso orgoglioso. L’Italia per me rappresenta tanto e infatti sono voluto tornare in una grande società come il Milan perché mi sento adatto al vostro calcio. Tra Inghilterra, Spagna e Stati Uniti ho imparato come si gioca in tante realtà diverse e questo è un grande percorso di crescita».