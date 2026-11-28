Cagliari Milan si gioca lunedì sera alle ore 20:45, arrivano aggiornamenti sulle condizioni dei vari calciatori fermi ai box in casa rossonera

Arrivano segnali incoraggianti dall’infermeria rossonera all’indomani del rientro notturno da Atene, dove il Milan ha affrontato una trasferta complicata con ben nove indisponibili. Dopo un periodo segnato da diversi stop — non soltanto muscolari — il tecnico Amorim spera che la sfortuna abbia finalmente presentato il conto, pur sapendo che la seduta di ieri non ha ancora fornito risposte definitive su tutto il gruppo.

La notizia più confortante riguarda Gonçalo Ramos: l’attaccante portoghese, al primo anno in maglia rossonera, ha avvertito un netto calo del dolore alla tibia dopo il duro colpo subito nel primo tempo contro l’Olympiacos. Se le sensazioni verranno confermate nelle prossime 48 ore, il centravanti sarà regolarmente a disposizione lunedì a Cagliari. Buone indicazioni arrivano anche su Camarda, alle prese con una contusione ossea alla caviglia destra: il dolore è in diminuzione ed è recuperabile.

Chi spinge per esserci già in Sardegna è Pavlovic, fermo in precedenza per coliche e con pochi allenamenti sulle gambe dopo il derby, ma ora in ripresa. Il difensore serbo vuole dare una mano, anche perché Gabbia, Saelemaekers e Chukwueze rientreranno soltanto a 2027 inoltrato. È probabile che salga sul volo in partenza domani, lasciando ad Amorim la scelta tra un impiego dal primo minuto o a gara in corso.

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Situazione più cauta per Modric, che sta smaltendo un risentimento al retto femorale destro. Il suo orizzonte naturale resta la sfida di domenica contro il Parma, tra otto giorni, ma il croato vorrebbe provare a strappare almeno una panchina già lunedì a Cagliari, a patto di non correre alcun rischio. Proprio contro il Parma punta a tornare Bartesaghi, alle prese con una peritendinite alla gamba destra — salvo sorprese legate alle sensazioni delle prossime ore — mentre serviranno ancora alcuni giorni in più per rivedere Loftus-Cheek e Pietro Terracciano.