Capello, intervistato da La Gazzetta dello Sport, non ha escluso il Milan tra le possibili contendenti allo Scudetto

Il Milan corre, convince e si candida ufficialmente come mina vagante per il titolo. A certificare la maturità raggiunta dalla formazione rossonera è una firma d’autore del calcio italiano: Fabio Capello. Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico di Friuli e Milano ha analizzato la recente crescita della squadra, promuovendola a pieno titolo nella corsa al tricolore.

Interrogato sulla possibilità che questo nuovo spirito di gruppo possa spingere i rossoneri fino al bersaglio grosso, Capello non si è nascosto: «Perché no? Aiuta la convinzione, ti fa credere che la strada imboccata sia quella giusta, che giocando in un certo modo si possono raggiungere risultati». Secondo l’opinionista, i numeri danno già ragione al Diavolo: «E poi parla la classifica e dice che il Milan è lì. Se giocano così possono creare pensieri a Roma e Inter, che vedo come le candidate più qualificate». Nelle gerarchie disegnate dall’allenatore, infatti, i giallorossi e i nerazzurri restano in prima fila, mentre la Lazio viene definita «una sorpresa», lasciando proprio al Milan il ruolo di «vero terzo incomodo» pronto a insidiare il vertice.

Nel suo analisi tattica sulle rivali dirette, Capello ha poi evidenziato pregi e difetti delle battistrada. Se da un lato «l’Inter subisce troppo e non sempre può recuperare partite impossibili», dall’altro la formazione capitolina appare come un meccanismo oliato alla perfezione: «La Roma suona uno spartito perfettamente assorbito, sa che musica deve fare e in campo si vede, una musica particolare che non tutti riescono a interpretare e che riesce a spegnere il volume di quella degli avversari».

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Il punto di svolta per il Milan, tuttavia, coincide con l’ultima trasferta europea, in linea con quanto dichiarato dal tecnico Amorim. Capello concorda pienamente sull’importanza della prova di forza mostrata in Grecia: «Prima c’era stato un Milan che andava a momenti, che si basava soprattutto sulle giocate individuali e meno sul collettivo. Da Atene torna con la consapevolezza di avere una quadratura e di poter riemergere dalle difficoltà con personalità. L’avversario non era per nulla comodo». Una prova di maturità definitiva, dunque, che trasforma le individualità in un gruppo solido e ambizioso.