Intervistato dal settimanale de La Gazzetta dello Sport, l’attaccante lariano racconta il rapido salto dalla Serie B alla Nazionale con Alphadjo Cisse, il retroscena sul club rossonero e il feeling immediato con Cesc Fabregas

Mattia Liberali, attaccante del Como ed ex talento cresciuto nel Milan, ha rilasciato un’intervista a Sportweek, rivista settimanale de La Gazzetta dello Sport, soffermandosi sulla rapidissima ascesa vissuta nell’ultimo anno insieme ad Alphadjo Cisse, sulla scelta estiva di sposare il progetto lariano nonostante i contatti con la dirigenza rossonera e sull’impatto del lavoro di Cesc Fabregas.

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Le parole di Mattia Liberali a Sportweek: il legame con Cisse e la scelta tra Milan e Como

Nel primo passaggio dell’intervista, Liberali ha sorriso ripensando al percorso condiviso con Cisse, passato in dodici mesi dallo spogliatoio del Catanzaro in Serie B fino alla Nazionale, per poi spiegare con grande fermezza i retroscena dell’estate e la decisione di scegliere il Como pur essendo lusingato dai messaggi arrivati dal Milan:

«Il calcio è imprevedibile, succede tutto in poco tempo: sembra passata una vita, in realtà è solo un anno. La cosa che mi ha fatto molto ridere è stata la conferenza stampa, visto che fino all’altro giorno eravamo insieme nello spogliatoio del Catanzaro».

«Ero onorato dell’interesse del Milan, avevo ricevuto anche dei messaggi da parte della dirigenza, figure importanti della società. Però ho scelto fin dall’inizio di andare al Como e la decisione era già stata presa. E l’avevo presa al mille per mille, senza ripensamenti. In questi anni ho capito che le scelte devi prenderle tu e tu soltanto. Puoi farti consigliare, certo, ma l’ultima parola deve essere la tua».

Il confronto con Cesc Fabregas e l’ambiente del Como

Successivamente, Mattia Liberali ha chiarito quanto sia stato naturale trovare intesa con Cesc Fabregas e riconoscersi nell’identità tecnica e umana dello spogliatoio del Como:

«Ci siamo parlati, ma c’è stato poco da dire. È stato sufficiente guardare la squadra, lo stile di gioco: credo si sposi bene con le mie caratteristiche. Como è una realtà giovane, fatta di ragazzi umili ma ambiziosi, tutti con la testa sulle spalle. E questo sta facendo sì che tutti i cittadini si stiano affezionando alla squadra».