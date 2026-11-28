Secondo La Gazzetta dello Sport, l’entourage del brasiliano dovrebbe ribadire la volontà di cambiare aria per avere maggiore spazio; il Milan resta vigile per il mercato invernale

È in arrivo un passaggio chiave sul fronte Endrick: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è imminente un incontro tra il Real Madrid e gli agenti del giovane attaccante brasiliano, nel corso del quale i rappresentanti del giocatore dovrebbero ribadire l’intenzione di cambiare aria in vista della finestra di gennaio. Sulle tracce del classe 2006 restano vigili sia il Milan sia la Roma, pronte a cogliere eventuali spiragli per un innesto offensivo a stagione in corso.

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Lo scarso minutaggio al Real Madrid e il nodo dell’incontro

La richiesta di maggiore continuità nasce dallo spazio ridotto trovato finora da Endrick con la maglia del Real Madrid rispetto al ruolo avuto con il Brasile. Sul tavolo del confronto con il club spagnolo ci sarà proprio la prospettiva di una partenza a gennaio — o in subordine la definizione delle condizioni per una futura uscita — in un contesto in cui le Merengues valutano con attenzione la gestione del cartellino e l’eventuale tutela tramite formule come la recompra.

Le prospettive del Milan e la concorrenza della Roma

Per il Milan di Ruben Amorim e della proprietà guidata da Gerry Cardinale, il profilo di Endrick resta un dossier monitorato con grande attenzione: l’attaccante brasiliano garantirebbe dinamismo e imprevedibilità sul fronte offensivo — potendo agire sia da trequartista di destra nel sistema rossonero sia da alternativa offensiva — in un duello di mercato in cui anche la Roma continua a osservare gli sviluppi.