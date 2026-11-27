Calciomercato Milan, i rossoneri fanno sul serio per Mateo Kovacic: si intensificano i contatti, ecco i dettagli della proposta contrattuale

Il Milan continua a lavorare per regalare a Ruben Amorim un ulteriore rinforzo di caratura internazionale a centrocampo. Uno dei nomi più caldi è quello di Mateo Kovacic, profilo particolarmente interessante per esperienza e qualità tecniche. Secondo quanto appreso da Milannews24, i contatti per il centrocampista croato non soltanto proseguono, ma si sono ulteriormente intensificati.

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Calciomercato Milan, pronta una proposta importante per Kovacic

La dirigenza rossonera fa sul serio e sul tavolo ci sarebbe già una proposta contrattuale particolarmente significativa. Il Milan sta lavorando sulla base di un contratto biennale con opzione per un’ulteriore stagione, accompagnato da un ingaggio intorno ai 6 milioni di euro all’anno.

Cifre che testimoniano la concretezza dell’interesse della società rossonera, intenzionata a inserire un altro elemento di comprovata esperienza internazionale nel proprio organico.

Calciomercato Milan, perché Kovacic piace ai rossoneri

La capacità di gestire il pallone sotto pressione, superare le linee avversarie attraverso la conduzione e garantire qualità nella costruzione rappresentano alcune delle principali caratteristiche del centrocampista croato.

Kovacic potrebbe offrire ad Amorim ulteriori soluzioni nella gestione del possesso, affiancando giocatori del calibro di Luka Modric e Adrien Rabiot e contribuendo ad aumentare il livello tecnico complessivo della mediana.

Calciomercato Milan, contatti sempre più intensi per Kovacic

L’operazione si inserisce nella strategia rossonera orientata verso calciatori di esperienza, personalità e abituati a competere ai massimi livelli.

Non è ancora il momento di parlare di accordi definitivi, ma l’intensificazione delle interlocuzioni e i dettagli della proposta economica confermano quanto la pista sia concreta. Kovacic rappresenta un obiettivo reale del Milan, con la dirigenza determinata a portare avanti i contatti.