Il club olandese considera il centrocampista svizzero classe 2002 una priorità e ha già contattato i suoi agenti in vista di gennaio, ma c’è concorrenza

Il futuro di Ardon Jashari torna al centro delle voci di calciomercato in casa Milan in vista della finestra invernale. Secondo quanto rivelato dal giornalista belga Sacha Tavolieri su SkySportCH, il centrocampista svizzero classe 2002 — arrivato in rossonero due estati fa per 37 milioni di euro e reduce dal gol segnato lo scorso fine settimana contro il Frosinone — è finito nel mirino del PSV Eindhoven, pronto a valutare un’offerta già per gennaio.

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La mossa del PSV Eindhoven e le parole di Sacha Tavolieri

Nel ricostruire lo scenario attorno al nazionale elvetico, Tavolieri ha spiegato che il PSV Eindhoven considera Jashari una priorità e ha già avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore per conoscerne le condizioni contrattuali, ipotizzando una formula in prestito con diritto di riscatto:

«La telenovela di Ardon Jashari potrebbe entrare nel vivo già nella finestra di mercato invernale. Il PSV Eindhoven è interessato al centrocampista svizzero e sta valutando la possibilità di presentare al Milan un’offerta di prestito con diritto di riscatto. Si tratta di una pista che potrebbe trovare riscontro positivo presso il giocatore. Il club olandese considera il nazionale svizzero una priorità e ha già contattato i suoi rappresentanti, informandosi sulle condizioni contrattuali di Ardon Jashari, autore di un gol lo scorso fine settimana contro il Frosinone».

Apertura a una partenza a gennaio e concorrenza sul mercato

Resta ora da verificare l’eventuale disponibilità del Milan a lasciar partire il centrocampista già a stagione in corso, in un quadro che Sacha Tavolieri definisce ancora aperto e seguito con attenzione anche da altre società europee:

«Sebbene una partenza già a gennaio non sia ancora confermata, la possibilità di lasciare Milano è ormai un’opzione da prendere seriamente in considerazione. Tuttavia, attenzione alla concorrenza: diversi club stanno monitorando la situazione del giocatore svizzero. Il PSV è quindi una squadra da tenere d’occhio, ma la questione è tutt’altro che risolta».