Hutchinson in Olympiacos-Milan 2-4 si è preso la scena con 1 gol e 2 assist! Cardinale riflette sul riscatto che è fissato a cifre altissime

È una serata destinata a restare impressa nella memoria dei tifosi rossoneri quella vissuta giovedì sera allo stadio dell’Olympiacos di Atene. Protagonista assoluto è stato Omari Hutchinson, attaccante inglese classe 2003, arrivato in estate al Milan in prestito con opzione d’acquisto dal Nottingham Forest. In Grecia il talento biondo ha acceso i riflettori su di sé con una prestazione di altissimo livello, riaprendo la gara con un’azione personale travolgente, firmando il gol del 2-1, servendo gli assist per il raddoppio e il sorpasso e avviando infine il contropiede del poker.

L’impatto del giocatore ha già fatto registrare un’impennata anche fuori dal campo, con i social presi d’assalto dai video delle sue giocate, dai messaggi dei compagni — a partire da Moreira — e dall’apprezzamento di Leao. In pochi, prima di questa prova, erano convinti che potesse imporsi subito a Milano, ma tra i sostenitori della prima ora ci sono stati il tecnico Amorim e Gerry Cardinale. Proprio l’allenatore aveva già avuto modo di conoscerlo da vicino un paio d’anni prima, quando Hutchinson contribuì all’1-1 tra Ipswich e Manchester United nel debutto di Amorim in panchina, rispondendo al vantaggio di Rashford. Sulle scelte di mercato, il mister ha ribadito come il club operi sempre in sintonia, puntando su profili condivisi da tutti.

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Anche Cardinale ha osservato con grande interesse la prova offerta contro l’Olympiacos, club legato a Evangelos Marinakis e Capital Maritime Group, così come il Nottingham Forest, proprietario del cartellino del calciatore con scadenza fissata al 2030. Per trasformare il prestito in un acquisto a titolo definitivo servono 50 milioni di euro: una cifra importante, ritenuta congrua per un profilo determinante, ma che richiederà conferme costanti nel tempo. Il talento c’è ed è evidente, soprattutto palla al piede e negli spazi stretti, ma per il riscatto servirà continuità: il Milan osserva e applaude, rimandando ogni decisione definitiva a momenti più maturi.