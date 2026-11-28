Nel suo canale YouTube, il direttore di Telelombardia analizza le rimonte delle italiane in Europa e mette a confronto l’efficacia realizzativa di Alphadjo Cisse con il sacrificio di Gonçalo Ramos

Commentando sul proprio canale YouTube le vittorie in rimonta delle squadre italiane tra Europa League e Conference League, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha dedicato un passaggio netto al Milan e al confronto tra Alphadjo Cisse e Gonçalo Ramos, mettendo sul piatto il tema del sacrificio offensivo contrapposto alla capacità di finalizzare sotto porta.

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Le parole di Fabio Ravezzani sul confronto tra Cisse e Gonçalo Ramos

Nel suo intervento, Ravezzani ha riconosciuto l’abnegazione tattica di Gonçalo Ramos, ma ha rimarcato come il ruolo principale di un attaccante resti fare gol e come il Milan debba distribuire meglio il pressing per non prosciugare le energie del centravanti:

«Cisse ha fatto tutto quello che ci si aspetta da Ramos. Ora io lo so bene quello che molti di voi pensano e stanno pensando in questo momento: «sì, però Gonçalo Ramos fa un lavoro oscuro importante per la squadra perché si sacrifica»; tutto vero, è straordinario il lavoro che fa Gonçalo Ramos, ma in una squadra c’è chi si sacrifica e c’è chi pensa invece a finalizzare, a fare gol. Ora si possono trovare le giuste contromisure in maniera tale che la squadra nella sua totalità riesca a fare un buon pressing senza che un attaccante debba per forza di cose massacrarsi, salvo poi al momento di fare il suo mestiere non avere la lucidità o non avere, diciamo la verità, i numeri».

Pressing collettivo e ruolo del centravanti nel Milan

L’analisi di Fabio Ravezzani tocca un punto centrale nella gestione offensiva del Milan: se da un lato il lavoro senza palla di Gonçalo Ramos è ritenuto straordinario sul piano dell’impegno, dall’altro la mancanza di lucidità o di numeri realizzativi al momento di colpire spinge a cercare un pressing più corale, così da permettere all’attaccante di arrivare con maggiore freschezza alla conclusione, proprio come avvenuto con l’impatto decisivo di Cisse.