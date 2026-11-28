Mancini intervistato dal Corriere dello Sport dopo aver mandato una stoccata ai club sulla questione italiani, ha detto la sua sulla lotta Scudetto

Le parole di Roberto Mancini al Corriere dello Sport scuotono il dibattito sul calcio italiano e ridisegnano la griglia scudetto. L’ex commissario tecnico non usa mezzi termini quando punta il dito contro il progressivo impoverimento del vivaio nazionale nei massimi campionati. «È imbarazzante che in Serie A ci sia solo il 30% di giocatori italiani», osserva Mancini, lanciando un nuovo allarme sulla sostenibilità del movimento azzurro e sulla scarsità di spazio per i talenti locali.

Dall’analisi del sistema, il discorso scivola subito sulla corsa al titolo, dove Mancini mescola certezze tecniche e pronostici sorprendenti. Da un lato riconosce la solidità del gruppo nerazzurro: «Se guardiamo alla qualità complessiva e alla continuità, l’Inter resta la migliore». Una constatazione che fotografa una rosa attrezzata e collaudata, capace di reggere gli urti di una stagione lunga e logorante.

Allo stesso tempo, Mancini guarda con attenzione alle rivali della capitale, offrendo una lettura netta sulle due sponde del Tevere. «La Lazio non crollerà, ha identità e carattere per restare agganciata alle posizioni che contano, ma alla fine il campionato lo vincerà la Roma», afferma il tecnico, sbilanciandosi in una previsione destinata a far discutere tifosi e addetti ai lavori. Una scelta che premia la spinta ambientale e il potenziale dei giallorossi sul lungo periodo.

LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SUL MILAN

Più fredda, invece, la prospettiva riservata ai rossoneri. Pur senza affondare il colpo con dichiarazioni plateali, il CT sembra escludere il Milan di Amorim dalla lotta al titolo, lasciando intendere che per il tricolore servirà altro rispetto al percorso attuale del Diavolo. Un intervento schietto, destinato ad alimentare le discussioni nei prossimi turni di campionato.