Milan che ha già segnato 28 gol in campionato, lo scorso anno erano 53 totali a fine stagione. Non è cambiato però il numero di tiri verso lo specchio

Qualcosa rispetto allo scorso anno è cambiato. Forse più di qualcosa. Facile dirlo adesso che il Milan ha vinto cinque delle ultime sei gare di campionato. Attenzione, però: non parliamo solo dei risultati e dei punti in più in classifica (27 contro 25), ma anche del resto. C’è un dato riportato da La Gazzetta dello Sport che fa riflettere:

Il dato più significativo è quello delle reti realizzate: in Serie A adesso, dopo dodici giornate, sono 28, ovvero dieci in più rispetto alla scorsa stagione. Il segnale è chiaro: nonostante il grande centravanti che mancava ad Allegri non abbia ancora prodotto quanto era lecito attendersi vista la valutazione estiva (il cartellino di Ramos è stato pagato 73 milioni più bonus), il Diavolo ha più gol all’attivo. Colpisce soprattutto il confronto con il totale di fine stagione: Maignan e compagni hanno chiuso il campionato 2025-26 con 53 reti, mentre ora, dopo neppure un terzo di torneo, ne hanno già firmate 28, pari al 53% di quelle dell’intera annata passata. Un ottimo biglietto da visita per Amorim, che sta rispettando pienamente il diktat estivo del patron Cardinale, il quale aveva chiesto «un calcio più offensivo e una squadra che non speculasse dopo essere passata in vantaggio». Un riferimento netto a ciò che non gli era piaciuto della gestione Allegri.

Eppure, osservando le statistiche del primo terzo di campionato, i tiri nello specchio sono pressoché identici: 56 nel 2025-26 e 57 nel 2026-27. La produzione offensiva è però cresciuta molto perché il Diavolo arriva più spesso a calciare dentro l’area rivale. Non quanto vorrebbe Amorim, ma è innegabile che il baricentro medio sia più alto e il pressing più intenso.

Sia Allegri l’anno scorso sia Amorim in questo hanno dovuto adattarsi a un gruppo nuovo e lavorare molto per trasmettere i propri principi, assai diversi tra loro. La tendenza è evidente: Max nelle prime dodici giornate aveva già ottenuto tre successi per 1-0 e una sola volta aveva segnato più di tre gol; Ruben, con il suo Milan, ha già realizzato quattro volte tre o più reti. Nonostante ciò non è soddisfatto e lo ha chiarito una settimana fa parlando di Ramos e delle sue difficoltà sotto porta: «Non tiriamo molto in porta e non lo stiamo aiutando. Il mio obiettivo è spingere la squadra in avanti, farla pressare più in alto e recuperare il pallone in zona pericolosa per essere subito incisivi e per segnare di più». Una spinta coincisa con i cinque gol al Frosinone e poi con i quattro sul campo dell’Olympiacos.

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Insomma, questo Milan ha già un’impronta più offensiva rispetto a quello della passata stagione pur senza avere ancora il miglior Ramos. Merito soprattutto di Cisse, rivelazione del 2026-27 con 10 centri tra Serie A (6) ed Europa League (4), ma anche di Pulisic (6 gol: 5 in campionato e 1 in Europa) e Moreira (4 in A e 1 in Europa). Il resto lo ha fatto un Rabiot che era il pupillo di Allegri, ma al quale Amorim ha cucito addosso il ruolo ideale, permettendogli di partire qualche metro più avanti rispetto a mezzala.