Inter Genoa gara in cui non sono mancate le polemiche, il Grifone contesta il rigore assegnato per il fallo di Otoa su Barella!

L’Inter in casa contro il Genoa sta dominando dal punto di vista del risultato. Decisivo per la squadra di Cristian Chivu una parte finale di primo tempo in cui sono arrivate tre reti. Il vantaggio lo ha siglato Lautaro Martinez, il raddoppio Thuram, poi un gol annullato a Dimarco. Quando sembrava che il primo tempo stesse per finire sul 2-0 è stato assegnato un calcio di rigore ai nerazzurri.

Penalty dato per un contrasto tra Otoa e Barella. Il Genoa e De Rossi hanno protestato per la decisione di Ayroldi. Nessun richiamo al VAT tutto confermato! A commentare l’episodio ci pensato Luca Marelli ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole:

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«C’è un leggerissimo tocco con la punta del piede di Barella sulla gamba del difensore del Genoa, ma è pochissimo per dare un calcio di rigore. Probabilmente lo confermeranno perché un minimo il tocco c’è stato, ma a mio parere il rigore non c’è».