Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione sul Milan, nella fattispecie di Nicolò Tresoldi

Non c’è soltanto il nodo legato alla nazionale da sciogliere nel futuro prossimo di Nicolò Tresoldi, ma anche quello relativo al calciomercato. L’attaccante del Brugge, protagonista di un’ascesa costante, ha attirato le attenzioni di numerosi club europei, tra cui il Milan, che nelle ultime settimane ha effettuato dei sondaggi esplorativi per valutare la fattibilità dell’affare. Tuttavia, strappare il giovane centravanti alla formazione belga durante la finestra invernale appare un’impresa estremamente complicata.

A fare chiarezza sullo scenario è stato il giornalista Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano per delineare i margini reali della trattativa: «Ci sono tanti club che stanno chiedendo i numeri della possibile operazione Tresoldi. Sicuramente nelle ultime settimane anche il Milan si è fatto avanti e ha provato a capire un po’ i margini dell’operazione. Però, per due motivi – soprattutto per un motivo di balance tra quello che chiede il Brugge e quello che il Milan crede che possa valere Tresoldi – ad oggi il nome dell’attaccante non è in cima alla lista degli obiettivi per l’attacco del Milan».

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La dirigenza rossonera, infatti, sta monitorando anche altri profili internazionali per rinforzare il reparto offensivo, come Endrick e Kalimuendo, e non intende partecipare ad aste al rialzo. Moretto ha poi ribadito la fermezza della società belga, decisa a blindare il proprio talento almeno fino all’estate: «Non vorrei dire che bisogna raffreddare la pista Tresoldi Milan, però da un punto di vista economico di pretese del Brugge non è un nome che scalda in casa rossonera. E inoltre posso dire che sarà molto difficile portare via dal Brugge Tresoldi a gennaio. Il club belga farà di tutto per trattenerlo almeno fino alla fine della stagione. Chiede una cifra superiore ai 50 milioni di euro. Ad oggi il Brugge vorrebbe provarlo a tenerlo fino a giugno. Milan-Tresoldi a gennaio lo vedo complicato».

Con una valutazione che supera i cinquanta milioni, il matrimonio tra il Milan e Tresoldi sembra dunque destinato a rimanere, almeno per gennaio, una semplice suggestione di mercato.