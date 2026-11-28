Cagliari Milan, Ruben Amorim valuta l’impiego di Cisse nel ruolo di prima punta: decisione definitiva durante la rifinitura di domani
Il Milan si prepara ad affrontare il Cagliari all’Unipol Domus con l’obiettivo di dare continuità agli ultimi risultati positivi. In vista della trasferta in Sardegna, Ruben Amorim sta valutando alcune novità di formazione, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo.
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Secondo quanto appreso da Milannews24, il tecnico portoghese starebbe considerando la possibilità di schierare Cisse nel ruolo di centravanti, lasciando inizialmente in panchina Gonçalo Ramos.
Probabili formazioni Cagliari Milan, Cisse può agire da prima punta
L’impiego di Cisse al centro dell’attacco rappresenterebbe una soluzione interessante per modificare le caratteristiche del reparto avanzato rossonero.
La mobilità, la qualità tecnica e la capacità di dialogare con i compagni potrebbero consentire al giovane talento di non offrire punti di riferimento alla retroguardia della formazione allenata da Fabio Pisacane, favorendo anche gli inserimenti degli altri giocatori offensivi.
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Probabili formazioni Cagliari Milan, possibile panchina per Gonçalo Ramos
Nonostante il miglioramento delle condizioni fisiche dopo il recente problema alla tibia, Gonçalo Ramos potrebbe dunque partire dalla panchina.
L’attaccante portoghese rappresenterebbe comunque un’alternativa importante a disposizione di Amorim durante la partita, soprattutto qualora il tecnico decidesse di affidarsi a un centravanti di ruolo per aumentare la presenza nell’area di rigore avversaria.
Probabili formazioni Cagliari Milan, rifinitura decisiva per Amorim
La decisione definitiva verrà presa nella giornata di domani, quando il Milan sosterrà l’ultimo allenamento prima della partenza per la Sardegna.
Le prove tattiche serviranno ad Amorim per sciogliere le ultime riserve e individuare la soluzione offensiva più funzionale. L’ipotesi Cisse centravanti resta concreta, ma il ballottaggio con Ramos è ancora aperto.