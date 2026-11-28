Serginho ha analizzato la crescita del Milan di Ruben Amorim, individuando nella solidità difensiva un aspetto fondamentale da migliorare

Il Milan vuole dare continuità agli ultimi risultati positivi dopo l’entusiasmante vittoria in rimonta contro l’Olympiacos in Europa League. La formazione di Ruben Amorim sta mostrando segnali di crescita sotto il profilo tecnico, tattico e mentale, ma rimangono ancora alcuni aspetti sui quali lavorare.

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A esprimere il proprio giudizio sui rossoneri è stato Serginho, ex calciatore del Milan, intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine di un evento di padel.

Milan, Serginho promuove il progetto di Amorim

GIUDIZIO SUL MILAN – «Il Milan? Una squadra giovane, un gruppo che si sta conoscendo. Abbiamo visto belle partite quest’anno, anche brutte, ma secondo me tra un po’ la squadra rossonera troverà il giusto equilibrio perché ha giocatori fortissim. E mi auguro il Milan possa regalare meno gol, perché davanti c’è chi segna. Secondo me da gennaio in poi diventerà una squadra molto forte».

Milan, Serginho individua nella difesa il principale aspetto da migliorare

L’ex esterno brasiliano ha sottolineato la necessità di trovare maggiore equilibrio tra i reparti. Se la produzione offensiva rappresenta un elemento incoraggiante, la squadra di Amorim deve ancora migliorare nella gestione delle situazioni difensive, limitando gli errori individuali e collettivi.

Milan, contro il Cagliari un nuovo esame di maturità

La trasferta dell’Unipol Domus contro il Cagliari rappresenterà un’ulteriore occasione per confermare i progressi delle ultime settimane. L’obiettivo dei rossoneri sarà dare continuità ai risultati, consolidando le proprie certezze e migliorando quella solidità difensiva auspicata da Serginho.

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Il brasiliano è convinto che la qualità dell’organico possa permettere al Milan di compiere un ulteriore salto di livello a partire da gennaio.