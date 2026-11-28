Allenamento Milan, seduta prevalentemente in palestra a due giorni dalla trasferta di Cagliari: recuperato Camarda, domani giornata decisiva per gli altri infortunati

Il Milan prosegue la preparazione in vista della sfida contro il Cagliari, in programma lunedì 30 novembre alle ore 20:45 all’Unipol Domus e valida per la tredicesima giornata di Serie A.

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La squadra di Ruben Amorim si è ritrovata questa mattina a Milanello, dove ha svolto una seduta dedicata prevalentemente al lavoro in palestra. Le vere e proprie prove tattiche in vista della trasferta in Sardegna saranno effettuate durante l’allenamento di rifinitura di domani.

Allenamento Milan, Camarda recuperato per il Cagliari

Come riportato da Peppe Di Stefano di Sky Sport, la principale notizia positiva della giornata riguarda Francesco Camarda. Il giovane attaccante rossonero ha smaltito il dolore alla caviglia che gli aveva impedito di prendere parte alla trasferta europea contro l’Olympiacos.

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Il classe 2008 sarà dunque nuovamente a disposizione di Amorim, che potrà contare su un’alternativa in più nel reparto offensivo.

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Allenamento Milan, Modric e Pavlovic restano a rischio

Situazione differente per Luka Modric e Strahinja Pavlovic, i due calciatori maggiormente a rischio forfait per la sfida contro la formazione di Fabio Pisacane.

Lo staff rossonero intende procedere con particolare cautela nella gestione del centrocampista croato, evitando possibili ricadute. Per quanto riguarda il difensore serbo, invece, l’obiettivo è recuperarlo almeno per la panchina.

Allenamento Milan, domani il verdetto su Bartesaghi e Gonçalo Ramos

Restano da valutare anche le condizioni di Davide Bartesaghi e Gonçalo Ramos. Entrambi conservano concrete possibilità di recuperare, soprattutto l’attaccante portoghese, che nelle ultime ore ha avvertito una diminuzione del dolore alla tibia.

La rifinitura di domani sarà determinante per sciogliere le ultime riserve sulle convocazioni.

Rimangono invece indisponibili Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia, Samuel Chukwueze, Pietro Terracciano e Ruben Loftus-Cheek, ancora alle prese con i rispettivi infortuni.

Amorim spera dunque di recuperare ulteriori pedine per affrontare la delicata trasferta in Sardegna e dare continuità ai recenti risultati positivi.