In vista del posticipo della 13ª giornata di Serie A in programma lunedì 30 novembre alle 20:45 all’Unipol Domus, il tecnico rossoblù recupera tre pedine chiave ma valuta giorno per giorno il regista inglese

Arrivano buone notizie per il Cagliari di Fabio Pisacane in vista del posticipo della 13ª giornata di Serie A contro il Milan, in programma lunedì 30 novembre alle 20:45 all’Unipol Domus: Yerry Mina, Michel Adopo e Paul Mendy sono tornati ad allenarsi in gruppo e saranno regolarmente a disposizione per la sfida ai rossoneri, mentre resta da monitorare Harry Winks.

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I recuperi di Mina, Adopo e Mendy verso la sfida al Milan

Per Fabio Pisacane si tratta di tre rientri pesanti: Yerry Mina era fermo da un mese dopo la gara dell’Olimpico contro la Lazio — a cui avevano fatto seguito una panchina e due gare in tribuna per infortunio — mentre Michel Adopo e Paul Mendy erano usciti malconci nell’ultimo turno di campionato contro il Como, facendo inizialmente temere uno stop più lungo. Con questi recuperi, la formazione iniziale del Cagliari contro il Milan non dovrebbe discostarsi molto da quella vista sul campo dei lariani, con Mina possibile opzione per il centro della difesa.

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Il punto sulle condizioni di Harry Winks

Resta invece da valutare giorno per giorno la situazione di Harry Winks: il centrocampista inglese non scende in campo dal 24 ottobre, quando si era fermato all’intervallo della sfida con il Bologna per un problema alla schiena. Dopo oltre un mese di assenza sembrava vicino al rientro contro il Frosinone, ma un nuovo fastidio muscolare nella stessa zona durante la rifinitura lo ha costretto a un ulteriore rinvio; per lunedì sera contro il Milan l’obiettivo dello staff è strappare quantomeno la convocazione in panchina, senza però che sia ancora stata presa una decisione definitiva.