Carlo Ancelotti sarà premiato prima della sfida contro il Parma per il suo ingresso nella Hall of Fame rossonera

Un appuntamento speciale attende i tifosi del Milan. In occasione della sfida contro il Parma, valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A, Carlo Ancelotti tornerà a San Siro per ricevere il riconoscimento dedicato al suo ingresso nella Hall of Fame del club rossonero.

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Milan, Ancelotti nella Hall of Fame rossonera

L’attuale commissario tecnico del Brasile è stato eletto lo scorso aprile dai tifosi del Milan tra i tre migliori centrocampisti della storia della società, insieme a Kaká e Ruud Gullit. Un riconoscimento che celebra il contributo offerto da Ancelotti alla storia del club.

Milan, la cerimonia prima della sfida contro il Parma

Nel corso del prepartita sarà Daniele Massaro, Brand Ambassador del Milan ed ex compagno di squadra di Ancelotti, a consegnargli l’esclusivo trofeo realizzato da Tiffany & Co., partner ufficiale dell’iniziativa.

La cerimonia rappresenterà l’occasione per celebrare una delle figure più importanti della storia rossonera.

Milan, i numeri straordinari di Ancelotti in rossonero

Ancelotti ha trascorso complessivamente tredici anni al Milan, cinque da calciatore e otto da allenatore, conquistando ben 15 trofei, di cui sette in campo e otto in panchina.

Il tecnico raggiunge nella Hall of Fame altre leggende rossonere come Franco Baresi, Filippo Inzaghi, Andriy Shevchenko, Marco van Basten, Kaká e Ruud Gullit, entrando ufficialmente nella prestigiosa cerchia dei campioni celebrati dal club.