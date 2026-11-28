Milan, Diego Moreira continua a stupire con gol e assist: il rendimento del belga è destinato ad avere conseguenze anche sul piano economico

Tra le note più positive di questo avvio di stagione del Milan spicca certamente il rendimento di Diego Moreira. L’esterno belga ha firmato la rete del definitivo 4-2 nella vittoria in rimonta contro l’Olympiacos, trovando il suo primo gol europeo con la maglia rossonera.

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L’ex calciatore dello Strasburgo si sta ritagliando uno spazio importante nella formazione di Ruben Amorim, avvicinandosi anche a un particolare traguardo previsto dagli accordi tra i due club.

Milan, Moreira da applausi: già nove partecipazioni ai gol

Tra Serie A ed Europa League, Moreira ha già collezionato 5 gol e 4 assist, partecipando direttamente alla realizzazione di nove reti.

Il belga ha segnato una doppietta contro la Lazio, trovando poi la via del gol contro Lecce, Inter e Olympiacos. Per quanto riguarda gli assist, ne ha servito uno contro l’Atalanta, due nel derby e uno contro il Frosinone.

Milan, al prossimo gol o assist di Moreira scatta il bonus

Al raggiungimento delle dieci partecipazioni complessive alle reti, il club rossonero dovrà versare nelle casse dello Strasburgo esattamente 2.051.282 euro.

Basterà dunque un altro gol oppure un assist del calciatore belga per attivare la prima delle diverse clausole economiche inserite nell’accordo per il suo trasferimento a Milano.

Milan, Moreira si conferma una risorsa preziosa per Amorim

Il rendimento dell’esterno rappresenta un segnale incoraggiante per il progetto tecnico rossonero. La capacità di incidere sia in fase realizzativa sia nella rifinitura permette a Moreira di offrire soluzioni preziose al reparto offensivo.

Il prossimo contributo decisivo farà quindi felice Amorim, ma anche lo Strasburgo, pronto a incassare il primo bonus legato alle prestazioni del suo ex calciatore.