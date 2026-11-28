Infortunati Milan, Amorim potrebbe dover rinunciare ancora a Modric e Pavlovic per la trasferta in Sardegna: recuperato Gonçalo Ramos
Il Milan si avvicina alla sfida contro il Cagliari, in programma lunedì sera all’Unipol Domus, con alcuni interrogativi legati alle condizioni fisiche dei propri calciatori. Ruben Amorim potrebbe infatti dover rinunciare ancora a due elementi importanti della rosa.
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Come riportato da Peppe Di Stefano ai microfoni di Sky Sport, le possibilità di recuperare Luka Modric e Strahinja Pavlovic per la trasferta in Sardegna sembrano ridursi.
Infortunati Milan, Modric e Pavlovic verso il forfait contro il Cagliari
Sia Luka Modric sia Strahinja Pavlovic potrebbero non essere a disposizione del tecnico portoghese per la tredicesima giornata di Serie A. Lo staff rossonero vuole evitare di correre rischi inutili, soprattutto nella gestione del centrocampista croato.
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Infortunati Milan, fissato l’obiettivo per il recupero di Modric e Pavlovic
L’intenzione della società rossonera sarebbe quella di avere entrambi i calciatori nelle migliori condizioni possibili a partire dalla sfida europea contro il Sunderland.
Una gestione prudente, finalizzata a recuperare pienamente due pedine importanti in vista dei successivi impegni stagionali.
Infortunati Milan, buone notizie sulle condizioni di Gonçalo Ramos
Arrivano invece segnali incoraggianti per quanto riguarda Gonçalo Ramos. L’attaccante portoghese sta bene dopo il problema alla tibia accusato nei giorni scorsi e dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Amorim per la trasferta di Cagliari.
L’allenamento di rifinitura di domani servirà a chiarire definitivamente il quadro degli indisponibili.