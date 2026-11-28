Calciomercato Milan, RedBird vuole finanziare una nuova importante campagna acquisti per centrare la qualificazione alla prossima Champions League
Il Milan si prepara a recitare un ruolo da protagonista nella prossima sessione invernale di calciomercato. Da Endrick a Tresoldi, passando per Varela, Inacio, Mazraoui e Balde, sono numerosi i profili monitorati dalla dirigenza rossonera.
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Come riportato da calciomercato.com, Gerry Cardinale sarebbe pronto a mettere a disposizione di Markus Krösche un importante budget per soddisfare le richieste di Ruben Amorim, anche a costo di appesantire sensibilmente il bilancio societario.
Calciomercato Milan, Cardinale pronto a investire altri 50-60 milioni
Dopo aver completato in estate un aumento di capitale da 50 milioni di euro, il patron rossonero sarebbe disposto a immettere ulteriori risorse nelle casse della società.
Il potenziale budget per la sessione invernale potrebbe infatti raggiungere i 50-60 milioni di euro, una disponibilità economica significativa per consentire alla dirigenza di intervenire in diverse zone del campo.
Le richieste di Amorim riguardano principalmente un attaccante, un esterno e un difensore, ai quali potrebbe aggiungersi una mezzala qualora si presentasse un’opportunità interessante.
Calciomercato Milan, la qualificazione in Champions League è imprescindibile
Alla base della strategia di Cardinale c’è un obiettivo preciso: riportare il Milan in Champions League nella prossima stagione.
La mancata partecipazione all’attuale edizione della massima competizione europea rappresenta un’importante perdita economica. Proprio per questo motivo, RedBird sarebbe intenzionata a sostenere ulteriormente il progetto tecnico, accettando un peggioramento del risultato economico annuale pur di aumentare le possibilità di centrare la qualificazione.
Calciomercato Milan, gli investimenti peseranno sul prossimo bilancio
Secondo quanto riferito dalla medesima fonte, il Milan ha investito circa 160 milioni di euro durante la scorsa estate. L’operazione Gonçalo Ramos, complessivamente da 73 milioni, sarebbe già stata contabilizzata nel bilancio chiuso il 30 giugno 2026.
Diverso il discorso per gli acquisti di Gila, Moreira, Kostic e Diawara, oltre al prestito oneroso di Hutchinson, i cui effetti economici ricadranno sul nuovo esercizio.
Ulteriori investimenti a gennaio potrebbero quindi contribuire ad ampliare le perdite, anche se l’impatto effettivo dipenderà dalle formule delle operazioni, dagli ammortamenti e dalle eventuali cessioni.
Cardinale sembra comunque intenzionato a privilegiare la competitività della squadra, regalando ad Amorim gli strumenti necessari per raggiungere gli obiettivi stagionali e, eventualmente, coltivare ambizioni ancora più importanti in campionato.