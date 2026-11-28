Shevchenko intervistato da Sky Sport ha commentato il momento che sta vivendo il Milan ed ha fatto i complimenti sia ad Amorim che a Cardinale

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Andriy Shevchenko ha analizzato l’attuale momento del Milan, soffermandosi sulla crescita della squadra, sul nuovo corso societario e sul rendimento dei singoli. L’ex fuoriclasse ucraino, ancora legatissimo ai colori rossoneri, ha espresso soddisfazione per l’atteggiamento mostrato dal gruppo nelle ultime uscite stagionali, nonostante qualche difficoltà iniziale in ambito europeo.

Sulla gestione tecnica affidata ad Amorim e sul carattere evidenziato in campo, Shevchenko ha dichiarato: «Ha giocato le ultime partite con coraggio anche se, in Europa League, hanno prima preso due gol. Vedo entusiasmo, Amorim sta facendo un bel lavoro ed i risultati arrivano. Adesso il Milan sta attraversando un buon momento».

Spazio poi anche ai temi dirigenziali, con un commento positivo sul recente cambio di passo di Gerry Cardinale, sempre più partecipe alla quotidianità del club: «M’invitano sempre, devo trovare solo il tempo. Cardinale è più presente e vicino alla squadra e va anche al centro sportivo. Questo è un bel segno per i tifosi e la società».

Infine, da ex grande centravanti, l’ucraino ha voluto incoraggiare Gonçalo Ramos, invitandolo a proseguire con determinazione nel suo percorso di inserimento in una piazza esigente: «Sta percorrendo la sua strada e, quando si gioca in un grande club come il Milan, la cosa migliore è avere pazienza, essere seri e positivi e prepararsi al meglio per le partite. Ramos ha le qualità per stare al Milan». Un attestato di stima importante che conferma la fiducia dell’ambiente attorno al progetto rossonero.