Malagò sotto attacco! L’Associazione Italiana Calciatori (AIC) e l’Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC) hanno infatti diramato un comunicato congiunto

Si alza la tensione politica ai vertici del calcio italiano in vista dell’assemblea elettiva del prossimo 14 dicembre, che vedrà sfidarsi Giovanni Malagò e Adriano Galliani per la presidenza federale. L’Associazione Italiana Calciatori (AIC) e l’Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC) hanno infatti diramato un comunicato congiunto dai toni particolarmente fermi contro l’attuale commissario straordinario della FIGC, accusato di aver diffuso versioni inesatte riguardo alla gestione tecnica della Nazionale e alla nomina di Roberto Mancini come commissario tecnico.

Le due componenti tecniche hanno voluto smentire categoricamente le parole pronunciate dal dirigente a Torino, bollandole senza mezzi termini come false e chiedendo un cambio di passo nei toni della campagna elettorale. Di seguito il testo integrale della nota diffusa dalle due associazioni:

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«Il commissario straordinario FIGC Giovanni Malagò, rilasciando nella giornata di ieri a Torino dichiarazioni e interviste, si è abbandonato ad alcune ricostruzioni non vere. Né AIC, né AIAC hanno mai espresso, a tutti i livelli, prima e dopo la nomina, pareri negativi circa la scelta di Roberto Mancini come ct della Nazionale. Non solo perché non richiesti dall’ex presidente federale (così come avvenuto per tutte le altre sue scelte, incarichi e prese di posizione, in sede nazionale e internazionale) ma anche perché non c’erano preclusioni in merito. Un aspetto questo ribadito anche ufficialmente dal presidente AIAC Renzo Ulivieri in una recente intervista. La Nazionale è patrimonio di tutti e, per questo, Associazione Calciatori e Associazione Allenatori si augurano che da qui al 14 dicembre, il dibattito elettorale esca dai personalismi e si concentri con onestà intellettuale sui temi e sui problemi strutturali del nostro calcio in un’ottica propriamente federale e di sistema».