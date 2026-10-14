Pavlovic rinnova, ma non è l’unico: in lista ora ci sono Pulisic e Rabiot! Il piano del Milan

Pavlovic ieri ha formalizzato il suo rinnovo con il Milan, si attende solo l’annuncio ufficiale. Ora toccherà ad altri due top: Pulisic e Rabiot
In casa Milan è già tempo di blindare i pezzi pregiati dello scacchiere rossonero. Completata la pratica legata al prolungamento di Strahinja Pavlović, la dirigenza di via Aldo Rossi ha già individuato le prossime priorità nell’agenda dei rinnovi.
Come riportato da La Gazzetta dello Sport, in cima alla lista ci sono Christian Pulisic ed Adrien Rabiot. La situazione dell’attaccante statunitense è la più imminente, con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno; il club, tuttavia, si sente al sicuro grazie alla presenza di un’opzione per un rinnovo annuale. Scenario simile per il centrocampista francese, il cui accordo scade attualmente nel 2028, ma prevede anch’esso una clausola per un prolungamento di ulteriori dodici mesi.
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Per condurre in porto le trattative e raggiungere l’intesa definitiva con entrambi i pilastri della squadra, sarà ancora una volta Gerry Cardinale a muoversi in prima persona. Un segnale forte da parte della proprietà, decisa a dare continuità al progetto tecnico.
Sullo sfondo restano invece le posizioni di Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek. Entrambi i giocatori andranno in scadenza nel 2027, ma al momento – segnala la Rosea – non si registrano segnali né indicazioni concrete in merito a un eventuale prolungamento dei loro contratti, lasciando il loro futuro rossonero ancora tutto da decifrare.