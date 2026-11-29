Pulisic è un vero e proprio leader di questo Milan, ma può essere anche considerato un talismano in questa seconda parte di 2026

Il 2026 di Christian Pulisic racconta due storie completamente diverse, quasi opposte. Come sottolinea l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’anno solare dell’esterno statunitense può essere diviso nettamente in due parti, segnate da un cambio di passo tanto evidente quanto decisivo per le sorti del Milan.

Nella prima metà dell’anno, fino a giugno, il numero undici rossonero aveva vissuto un periodo decisamente complicato sotto il profilo realizzativo. Una vera e propria crisi del gol che ne aveva limitato l’impatto in zona offensiva, frenando la sua continuità proprio nei mesi più caldi della passata stagione. La porta sembrava stregata e l’americano faticava a ritrovare quella brillantezza negli ultimi sedici metri che lo aveva contraddistinto in precedenza.

Da agosto in poi, però, la musica è cambiata radicalmente. Nonostante qualche piccolo acciacco fisico che ne ha rallentato a tratti la gestione, Pulisic ha ritrovato piena confidenza con il gol, tornando a essere una presenza costante e incisiva nel tabellino dei marcatori. Il merito passa anche dal nuovo contesto tecnico: nel sistema offensivo disegnato da Ruben Amorim, più propositivo e orientato ad attaccare l’area con maggiore continuità, lo statunitense ha trovato spazi e tempi ideali per esaltare le proprie qualità negli inserimenti e nella finalizzazione.

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Il dato più significativo, tuttavia, va oltre le semplici statistiche personali e riguarda l’impatto diretto sui risultati della squadra. Quando Pulisic trova la via della rete, infatti, il Milan di Amorim non sbaglia un colpo e porta sempre a casa la vittoria. Un rendimento che lo trasforma in un vero e proprio talismano per i rossoneri, confermando come la sua rinascita sotto porta sia diventata uno dei motori principali della nuova corsa del Diavolo.