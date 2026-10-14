MN24 – Gabbia verso la terapia conservativa: l’operazione non è più la prima scelta

Il difensore rossonero Gabbia sta valutando attentamente il percorso migliore per recuperare dall’infortunio alla coscia sinistra: la prossima settimana il consulto decisivo con lo staff medico del Milan



Sono giorni importanti per Matteo Gabbia, alle prese con il recupero dall’infortunio rimediato nella sfida contro il Sassuolo. Il difensore del Milan ha riportato una lesione del muscolo flessore della coscia sinistra, con parziale interessamento tendineo, e ora è chiamato a scegliere il percorso terapeutico più adatto per tornare a disposizione senza correre rischi inutili.

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Al momento, sul tavolo ci sono due possibilità: l’intervento chirurgico oppure la terapia conservativa. Tuttavia, quest’ultima opzione sembra essere ancora concretamente percorribile e non è escluso che alla fine possa essere proprio la strada scelta dal centrale rossonero.

Una decisione delicata, che dovrà tenere conto delle caratteristiche della lesione, dei tempi di recupero previsti e delle garanzie offerte da ciascuna opzione. L’obiettivo è individuare la soluzione più efficace per favorire la guarigione ed evitare possibili ricadute.

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews24, Gabbia ha già effettuato un primo consulto specialistico per valutare la situazione. Un nuovo confronto è previsto per la prossima settimana, quando il difensore avrà ulteriori elementi per prendere una decisione definitiva in accordo con lo staff medico del Milan.

La scelta, dunque, non è ancora ufficiale. Il giocatore sta valutando con attenzione tutti gli aspetti legati al proprio infortunio, ma la terapia conservativa resta un’opzione concreta, mentre non è ancora possibile escludere del tutto la necessità di un intervento chirurgico.

La prudenza sarà fondamentale in questa fase. Il Milan attende aggiornamenti sulle condizioni del proprio difensore, consapevole della sua importanza negli equilibri della squadra.

La prossima settimana sarà decisiva per conoscere la scelta definitiva di Gabbia e ottenere indicazioni più precise sulle modalità del recupero e sui possibili tempi di rientro in campo.