 Milan Inter LIVE 3-1: ci prova Goncalo Ramos – Milan News 24
Home > News > Milan Inter LIVE 3-1: ci prova Goncalo Ramos
News

Milan Inter LIVE 3-1: ci prova Goncalo Ramos

Foto autore
Published 20 minuti fa il 31 Ottobre 2026
By
Moreira LIVE

Milan Inter LIVE: sintesi, cronaca, moviola e risultato del match valido per la 10a giornata di Serie A in programma alle 20:45

Alle 20:45 in campo a San Siro, Milan-Inter, match valido per la 10a giornata di Serie A. Segui con noi di Milannews24 la diretta dell’incontro.

AGGIORNA LIVE

Milan Inter: sintesi e moviola

63′ Pessimo tentativo di Carlos Augusto

Carlos Augusto ci prova col sinistro tiro lontanissimo dalla porta

59′ Ci prova Ramos

Cross di Moreira la controlla Goncalo Ramos e prova a girarla verso la porta ma ha poco spazio

46′ Inizia il secondo tempo

Si riparte dal 3-1, senza cambi

45’+1′ Si va negli spogliatoi sul 3-1 per il Milan

In gol Pulisic, Rabiot, Moreira, per l’Inter Bastoni

43′ IL MILAN FA 3-1! MOREIRA SU PUNIZIONE

Il belga con il sinistro batte una bellissima punizione e fa 3-1

40′ Si riaffaccia il Milan

Cross di Diawara per l’inserimento di Pavlovic che di testa la tira fuori

34′ Grande parata di Maignan

Schizza il pallone sul cross di Carlos Augusto, Spence la devia verso la porta e Maignan con un grande riflesso la manda in corner

30′ Tentativo di Diouf

Tentativo di Diouf da fuori, Maignan la blocca a terra

24′ Pericoloso Calhanoglu

Tiro da fuori, Maignan devia in corner

22′ GOL DELL’INTER! ACCORCIA BASTONI

Calcio d’angolo per i nerazzurri spizzata di Diouf che prolunga la traiettoria e Bastoni di testa da due passi fa 2-1

18′ Ci prova Modric da fuori

Il numero 14 raccoglie palla dai 18 metri e fa partire un gran destro, ma c’è Ramos sulla traiettoria

10′ ANCORA IL MILAN! RABIOT FA 2-0

Corner battuto raso terra da Moreira e Rabiot tutto solo di sinistro la fa girare perfettamente sul secondo palo

4′ MILAN IN VANTAGGIO! SEGNA PULISIC

Moreira sulla destra sterza sul sinistro, la crossa in mezzo e Pulisic di testa fa 1-0

1′ Inizia il derby della Madonnina

L’attesa è finita: inizia la stracittadina!

Milan Inter 3-1, IL TABELLINO

Marcatori: 4′ Pulisic, 10′ Rabiot, 22′ Bastoni, 43′ Bastoni

FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović, Diawara; Moreira, Musah, Modrić, Pulisic; Rabiot; Ramos. A disp.: Bouyer, Torriani; Bartesaghi, Estupiñan, Perera, F. Terracciano, Vladimirov; Cisse, Comotto, Hutchinson, Jashari, Vos; Camarda, Menon, Ossola. All.: Amorim.

INTER (3-5-1-1): Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Çalhanoğlu, Sučić, C. Augusto; Diouf; Thuram. A disp.: Di Gennaro, Taho; Bovio, Dimarco, Jakirović; Mkhitaryan, Stanković, Zieliński; Bonny, Esposito, Lavelli, Mosconi. All.: Chivu.

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

×