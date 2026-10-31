Milan Inter LIVE 3-1: ci prova Goncalo Ramos – Milan News 24

Milan Inter LIVE: sintesi, cronaca, moviola e risultato del match valido per la 10a giornata di Serie A in programma alle 20:45
Alle 20:45 in campo a San Siro, Milan-Inter, match valido per la 10a giornata di Serie A. Segui con noi di Milannews24 la diretta dell’incontro.
Milan Inter: sintesi e moviola
63′ Pessimo tentativo di Carlos Augusto
Carlos Augusto ci prova col sinistro tiro lontanissimo dalla porta
59′ Ci prova Ramos
Cross di Moreira la controlla Goncalo Ramos e prova a girarla verso la porta ma ha poco spazio
46′ Inizia il secondo tempo
Si riparte dal 3-1, senza cambi
45’+1′ Si va negli spogliatoi sul 3-1 per il Milan
In gol Pulisic, Rabiot, Moreira, per l’Inter Bastoni
43′ IL MILAN FA 3-1! MOREIRA SU PUNIZIONE
Il belga con il sinistro batte una bellissima punizione e fa 3-1
40′ Si riaffaccia il Milan
Cross di Diawara per l’inserimento di Pavlovic che di testa la tira fuori
34′ Grande parata di Maignan
Schizza il pallone sul cross di Carlos Augusto, Spence la devia verso la porta e Maignan con un grande riflesso la manda in corner
30′ Tentativo di Diouf
Tentativo di Diouf da fuori, Maignan la blocca a terra
24′ Pericoloso Calhanoglu
Tiro da fuori, Maignan devia in corner
22′ GOL DELL’INTER! ACCORCIA BASTONI
Calcio d’angolo per i nerazzurri spizzata di Diouf che prolunga la traiettoria e Bastoni di testa da due passi fa 2-1
18′ Ci prova Modric da fuori
Il numero 14 raccoglie palla dai 18 metri e fa partire un gran destro, ma c’è Ramos sulla traiettoria
10′ ANCORA IL MILAN! RABIOT FA 2-0
Corner battuto raso terra da Moreira e Rabiot tutto solo di sinistro la fa girare perfettamente sul secondo palo
4′ MILAN IN VANTAGGIO! SEGNA PULISIC
Moreira sulla destra sterza sul sinistro, la crossa in mezzo e Pulisic di testa fa 1-0
1′ Inizia il derby della Madonnina
L’attesa è finita: inizia la stracittadina!
Milan Inter 3-1, IL TABELLINO
Marcatori: 4′ Pulisic, 10′ Rabiot, 22′ Bastoni, 43′ Bastoni
FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović, Diawara; Moreira, Musah, Modrić, Pulisic; Rabiot; Ramos. A disp.: Bouyer, Torriani; Bartesaghi, Estupiñan, Perera, F. Terracciano, Vladimirov; Cisse, Comotto, Hutchinson, Jashari, Vos; Camarda, Menon, Ossola. All.: Amorim.
INTER (3-5-1-1): Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Çalhanoğlu, Sučić, C. Augusto; Diouf; Thuram. A disp.: Di Gennaro, Taho; Bovio, Dimarco, Jakirović; Mkhitaryan, Stanković, Zieliński; Bonny, Esposito, Lavelli, Mosconi. All.: Chivu.