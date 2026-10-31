Castillejo non ha dubbi sul derby: «Spero vinca il Diavolo, pronostico un 2-1»

L’ex attaccante rossonero, che nei giorni scorsi ha annunciato il proprio addio al calcio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della stracittadina: ricordi, emozioni e un pronostico con due nomi speciali tra i possibili marcatori

Il derby di Milano è una partita che va oltre la classifica e le statistiche. A confermarlo è anche Samu Castillejo, ex attaccante del Milan, che in vista della sfida di questa sera ha raccontato le proprie sensazioni ai microfoni di Sky Sport. Lo spagnolo, che nei giorni scorsi ha annunciato ufficialmente il proprio addio al calcio giocato, ha ricordato con affetto la sua esperienza in rossonero, soffermandosi sul significato speciale della stracittadina.

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Castillejo conosce bene le emozioni che accompagnano una partita del genere e ha sottolineato come il derby sia un appuntamento capace di azzerare qualsiasi differenza di classifica. Non sono mancati, inoltre, un pronostico decisamente favorevole al Milan e due indicazioni sui possibili protagonisti della serata: Gonçalo Ramos e Yunus Musah, quest’ultimo suo ex compagno ai tempi del Valencia.

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LE PAROLE DI CASTILLEJO

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PAROLE – «Il derby è sempre una partita speciale, non guarda in faccia la classifica, i punti, si pensa solo alla partita e non si vede l’ora di giocare. E’ una partita che si vive già dai primi giorni della settimana, abbiamo visto tanti derby in cui il Milan arrivava meglio e poi non vinceva e viceversa. Non è mai semplice giocarlo, conta molto l’atmosfera. Ovviamente spero che vinca il Milan, pronostico un 2-1 con gol di Goncalo Ramos. Non ha iniziato bene ma è un attaccante molto forte. Poi dico il mio amico Musah, con cui ho giocato insieme al Valencia».