De Winter prima di Milan Inter: «Non c’è bisogno di motivare la squadra, tutti sentono l’importanza della partita»

De Winter nel prepartita di Milan-Inter ai microfoni di DAZN ha rilasciato alcune dichiarazioni per presentare il derby in programma oggi
Nel prepartita di Milan-Inter, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Koni De Winter. Queste le sue parole:
VOGLIA DI VINCERE «Abbiamo una base chiara e ci affidiamo a questa, la affrontiamo come ogni partita, cerchiamo di vincerla. Vogliamo riuscire a fare quello che è mancato mercoledì».
LA STRATEGIA «Abbiamo una base e dei principi ci basiamo su questo, se c’è qualcosa che va storto nella partita siamo pronti ad adattarci a quello che dice il mister».
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COSA HA DETTO AMORIM? «Non c’è bisogno di motivare la squadra, tutti sentono l’importanza della partita, per la squadra per i tifosi per la città».