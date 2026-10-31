 De Winter prima di Milan Inter: «Non c'è bisogno di motivare la squadra, tutti sentono l'importanza della partita»
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De Winter prima di Milan Inter: «Non c’è bisogno di motivare la squadra, tutti sentono l’importanza della partita»

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Published 2 ore fa il 31 Ottobre 2026
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De Winter nel prepartita di Milan-Inter ai microfoni di DAZN ha rilasciato alcune dichiarazioni per presentare il derby in programma oggi

Nel prepartita di Milan-Inter, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Koni De Winter. Queste le sue parole:

VOGLIA DI VINCERE «Abbiamo una base chiara e ci affidiamo a questa, la affrontiamo come ogni partita, cerchiamo di vincerla. Vogliamo riuscire a fare quello che è mancato mercoledì».

LA STRATEGIA «Abbiamo una base e dei principi ci basiamo su questo, se c’è qualcosa che va storto nella partita siamo pronti ad adattarci a quello che dice il mister».

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COSA HA DETTO AMORIM? «Non c’è bisogno di motivare la squadra, tutti sentono l’importanza della partita, per la squadra per i tifosi per la città».

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