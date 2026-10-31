Cardinale: «Voglio portare il Milan al top in Italia e in Europa. Lo Stadio sarà una scala del calcio 2.0»

Cardinale nel prepartita di Milan-Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni per presentare il derby in programma oggi

Nel prepartita di Milan-Inter, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Gerry Cardinale. Queste le sue parole:

IL DERBY «Sarà una grande notte per noi, si sente l’elettricità di San Siro, sarà una serata fantastica per noi».

LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SUL MILAN

MILAN AL TOP «Come ho fatto negli USA con RedBird voglio portare al Milan al top in Italia e in Europa. Serve che ognuno faccia il suo per tornare ai massimi livelli».

LO STADIO «La scala del calcio 2-0. Importante per riportare il Milan in alto e il mondo del calcio italiano in alto».