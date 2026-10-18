Musah prima di Milan Atalanta: «Stiamo giocando bene, dobbiamo aggiustare piccoli dettagli» – Milan News 24

Musah prima di Milan Atalanta ha aparlato ai microfoni di Sky e Dazn. Le parole del centrocampista statunitense schierato titolare da Amorim

Il Milan si prepara ad affrontare l’Atalanta in una sfida importante di campionato e, nel pre-gara, Yunus Musah ha presentato la partita ai microfoni di Sky Sport 24. Il centrocampista rossonero, che nella scorsa stagione aveva vestito la maglia della formazione bergamasca, ha parlato anche del proprio momento personale.

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Musah ha sottolineato la propria soddisfazione per il rendimento attuale, ma ha soprattutto indicato la strada da seguire per la squadra di Ruben Amorim: proseguire sulla scia della convincente vittoria ottenuta contro il Salisburgo, intervenendo sui dettagli ancora da perfezionare.

IL MOMENTO DI MUSAH AL MILAN – «Ho avuto momenti in cui sono stato protagonista. Adesso sono contento del momento: ci aspetta una grande partita e dobbiamo affrontarla con grande attenzione».

CONTINUARE SULLA LINEA DI SALISBURGO – «Stiamo giocando bene e dobbiamo aggiustare dei piccoli dettagli. Continuiamo sulla linea di Salisburgo».

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Le parole di Musah, rilasciate a Sky Sport 24, fotografano la mentalità con cui il Milan si avvicina alla sfida contro l’Atalanta: dare continuità alle ultime indicazioni positive e migliorare quei dettagli che possono fare la differenza nell’arco dei novanta minuti.

Musah è poi intervenuto anche i microfoni di Dazn. Il centrocampista rossonero torna titolare nell’undici scelto da Ruben Amorim e si prepara ad affrontare una gara che, nelle sue previsioni, sarà caratterizzata soprattutto da intensità e duelli.

Musah ha poi raccontato anche un particolare legame con Alphadjo Cissé: entrambi hanno infatti condiviso un passato al Giorgione, prima di ritrovarsi successivamente insieme al Milan.

COSA ASPETTARSI DA MILAN-ATALANTA – «Sarà una bella partita, affrontare l’Atalanta è sempre bello. Ci attendiamo tanta corsa, tanta intensità e tanti duelli».

IL RAPPORTO CON CISSÉ E IL PASSATO AL GIORGIONE – «A volte ne parliamo, il mondo è piccolo e ci siamo incontrati qua al Milan. Bello avere due giocatori che vengono da un paesetto».

Le dichiarazioni di Musah, rilasciate a DAZN, raccontano così l’attesa per una sfida che si preannuncia intensa. Il centrocampista rossonero torna dal primo minuto e ritrova anche Cissé, con il quale condivide un curioso percorso iniziato lontano dai grandi palcoscenici e arrivato fino al Milan.