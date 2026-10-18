Amorim prima di Milan Atalanta: «Abbiamo fatto partite migliori di Salisburgo, dobbiamo trovare continuità»

Amorim prima di Milan Atalanta ha parlato ai microfoni di Dazn e Sky in merito a quella che sarà la partita del settima giornata. Il suo commento

Nel pre-partita di Milan-Atalanta, Ruben Amorim è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare la sfida di campionato. Il tecnico rossonero ha analizzato il momento della squadra dopo il successo contro il Salisburgo, invitando i suoi giocatori a trovare maggiore continuità e attenzione nei dettagli.

Milan Atalanta puoi vederla su DAZN: clicca qui per le offerte del momento

L’allenatore del Milan ha poi spiegato la scelta di Adrien Rabiot nell’undici titolare, rispondendo anche alla domanda relativa alla possibile collaborazione con Luka Modric. Infine, Amorim ha ribadito l’importanza della gara contro l’Atalanta e di quelle successive.

RIPETERE LA PRESTAZIONE DI SALISBURGO – «Ancora una volta, come ho detto, abbiamo disputato partite migliori rispetto a Salisburgo. Chiaro, là abbiamo fatto tanti gol, comunque in generale stiamo migliorando come squadra. Dopo Sassuolo dobbiamo ora trovare continuità nei piccoli dettagli, nelle piccole cose, quindi continuità per vincere altre partite».

RABIOT PER AIUTARE MODRIC? – «In ogni partita, per difendere meglio ma anche attaccare meglio, abbiamo un’idea degli spazi in cui i giocatori devono mettersi in base alle loro caratteristiche, quindi questo è l’undici migliore per questa partita».

IL BALZO IN CLASSIFICA – «Ogni partita è assolutamente importante. Vogliamo vincere stasera, ma anche la prossima: indipendentemente dal risultato di oggi, le vogliamo e dobbiamo vincere».

LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale

Oltre alle dichiarazioni a Sky, Amorim ha parlato anche da Dazn. Tra i temi affrontati questa volta ci sono Cisse e lo schieramento tattico. Le sue paorle

IL MOMENTO DEL MILAN – «Sono sempre curioso di vedere la squadra, voglio vedere la squadra in partita perché siamo all’inizio di qualcosa. La squadra sta migliorando, giochiamo meglio. Dobbiamo essere costanti nei dettagli e capire meglio le partite. Mi aspetto una buona partita».

IL VESTITO TATTICO SCELTO DA AMORIM – «Quando la partita inizierà sarà facile per tutti capirlo. Ma non voglio dirlo ora (ride, ndr). Ma sarà chiaro. E se ci fate caso, abbiamo avuto dei momenti in cui abbiamo già giocato con questo undici durante la partita. I giocatori devono trovare le soluzioni col tempo giusto, dovremo essere intelligenti contro una squadra di Sarri, dovremo capire i momenti in cui pressare e dovremo riuscire ad essere nel posto giusto al momento giusto».

CISSÉ IN PANCHINA DOPO LA TRIPLETTA– «Ogni partita è una storia differente. Non metterò un calciatore solo perché ha fatto benissimo nell’ultima partita, ogni avversario è differente. Cisse non è abituato a giocare due partite ravvicinate. Cisse deve essere pronto ed entrare se ci sarà bisogno».

Le parole di Amorim, rilasciate a DAZN, raccontano un Milan ancora impegnato nella costruzione della propria identità. Contro l’Atalanta, il tecnico portoghese punta sulla capacità della squadra di leggere i diversi momenti della partita e di mantenere continuità dopo i segnali positivi arrivati nelle ultime uscite.