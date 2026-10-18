 Giuntoli esalta Sarri prima di Milan Atalanta: «È uno studioso, si è sempre messo in discussione»
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Giuntoli esalta Sarri prima di Milan Atalanta: «È uno studioso, si è sempre messo in discussione»

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Published 4 ore fa il 18 Ottobre 2026
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Cristiano giuntoli e1710674747180

Giuntoli ha parlato a DAZN prima della sfida di San Siro tra Milan e Atalanta, soffermandosi sulla duttilità tattica e sull’approccio al lavoro di Maurizio Sarri.

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Milan-Atalanta, il direttore sportivo della formazione bergamasca Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di DAZN. Il dirigente ha risposto a una domanda sulla capacità di Maurizio Sarri di modificare le proprie idee tattiche e adattarle alle caratteristiche della rosa a disposizione.

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Giuntoli ha ripercorso alcuni dei sistemi utilizzati dal tecnico nel corso della sua carriera, sottolineandone soprattutto la curiosità, l’attenzione e la disponibilità a mettersi continuamente in discussione.

SARRI E LA SUA EVOLUZIONE TATTICA – «Conosco il mister da tanto tempo. Ha fatto 4-2-3-1 ad inizio carriera, poi 4-3-1-2, poi 4-3-3. È uno studioso. Sta cercando di costruire un vestito tattico adatto a questa squadra. Lui è sempre uno molto preoccupato: vuol dire occuparsene prima e lui pensa a tutto prima. È una persona curiosa, aperta, che è sempre attenta. Lui è partito da niente ed è arrivato dove è arrivato perché si è sempre messo in discussione».

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Le parole di Giuntoli, rilasciate a DAZN, sottolineano quindi il percorso di evoluzione di Sarri, chiamato a trovare la soluzione tattica più adatta alla sua nuova esperienza sulla panchina dell’Atalanta. La sfida contro il Milan rappresenta così un ulteriore banco di prova per il tecnico nerazzurro.

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