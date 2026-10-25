Bartesaghi a DAZN: «Sono giovane e devo migliorare ogni giorno, ma posso fare entrambe le fasi»

Bartesaghi commenta il successo per 2-0 contro l’Udinese, parla del nuovo ruolo più avanzato, del rapporto con Amorim e della forza del gruppo in un momento complicato a causa dei numerosi infortuni

Dopo la vittoria del Milan contro l’Udinese, Davide Bartesaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la propria prestazione e quella della squadra. Il giovane rossonero ha parlato delle indicazioni ricevute da Ruben Amorim, del suo adattamento a una posizione più offensiva e dell’importanza dello spirito collettivo per affrontare le difficoltà. Ecco le sue dichiarazioni.

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Amorim ti considera più adatto alla fase offensiva che a quella difensiva: cosa ne pensi?

«Me l’ha detto anche a me prima, finita la partita. Fortunatamente sono in grado di fare entrambe le fasi. Ho tanto da migliorare, potevo fare meglio in tante situazioni. Ma sono giovane e devo continuare a migliorare ogni giorno».

Come stai fisicamente e come ti sei trovato nel ruolo più avanzato?

«Sono in ottima condizione fisica, lo devo anche al mister. Nella posizione di stasera mi sono trovato a mio agio, sia con me stesso che con i miei compagni».

Quanto conta il gruppo in una fase della stagione segnata da tanti infortuni?

«È un gruppo favoloso, importante. Parte anche dal mister. Sta a noi poi scendere in campo. Cerchiamo di dare il 100% indipendentemente da chi scende in campo e questo si vede anche col fattore infortuni che purtroppo sta andando un po’ così così».

Rispetto all’inizio della stagione, vi sentite più vicini alle idee di gioco dell’allenatore?

«Le cose cambiano durante la stagione, ma i principi sono gli stessi. Dobbiamo avere fame e grinta quando scendiamo in campo con questa maglia, che sono le cose più importanti oltre alle cose tattiche».