Conferenza stampa Amorim: «Bartesaghi un giocatore che sa attaccare. Diawara? Era mio compito dargli le giuste indicazioni»

Conferenza stampa Amorim post Udinese Milan: le parole dell’allenatore portoghese intervenuto in sala stampa!

Al termine di Udinese-Milan, Ruben Amorim è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole:

SUL MATCH «Sono molto orgoglioso della partita fatta dalla squadra quest’oggi, abbiamo sofferto un po’ meno rispetto alla gara contro l’Atalanta trovando begli scambi là davanti. Ora però pensiamo già al Bologna».

LA POSIZIONE DI BARTESAGHI «Bartesaghi è giocatore di grande ritmo, quando sono arrivato si parlava di un giocatore di propensione difensiva, ma io vedo un esterno che sa attaccare. Ha il cross e sa attaccare bene gli ultimi metri».

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ESORDIO DI DIAWARA «Non ha ancora esperienza in Serie A ed era compito mio dargli le giuste indicazioni, direi che si è comportato bene. In questo momento non c’è bisogno di motivare la squadra, sanno cosa devono fare. ».