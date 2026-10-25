Hutchinson a DAZN: «Sono contento di aver colto questa opportunità. Pallone d’oro? Kane o Mbappe»

Hutchinson nel post partita di Udinese Milan, ottava giornata di campionato, è intervenuto ai microfoni di DAZN

Nel post partita di Udinese-Milan, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Hutchinson. Queste le sue parole:

HA REGALATO LA MAGLIA AD UN BAMBINO «Non do importanza alle maglie, è più importante segnare. Molto più bello dare la maglia ai bambini».

LA DEDICA DEL GOL «Sono contento di aver segnato, ha un’importanza gigante e sono contento di aver colto questa opportunità».

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CHI VINCE IL PALLONE D’ORO? «Penso Kane o Mbappe per me».