Udinese Milan LIVE: sintesi, cronaca, moviola e risultato – Milan News 24

LIVE
Udinese Milan LIVE: sintesi, cronaca, moviola e risultato del match valido per la 8a giornata di Serie A in programma alle 20:45
Alle 20:45 in campo a Udine, Udinese-Milan, match valido per la 8a giornata di Serie A. Segui con noi di Milannews24 la diretta dell’incontro.
Udinese Milan: sintesi e moviola
Udinese Milan, IL TABELLINO
FORMAZIONI UFFICIALI
UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Atta; Lucca. A disp.: Sava, Padelli, Payero, Zarraga, Palma, Pafundi, Bravo, Kabasele, Giannetti, Modesto, Pizarro. All. Runjaic
MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Reijnders, Fofana, Hernandez; Pulisic, Jovic, Leao. A disp.: Sportiello, Torriani, Chukwueze, Florenzi, Thiaw, Bartesaghi, Bondo, Terracciano, Camarda, Joao Felix, Musah, Abraham, Sottil. All. Conceicao