Goncalo Ramos ritrova Udine: quel precedente da brividi che fa sorridere Amorim

Goncalo Ramos torna a disposizione dopo l’affaticamento al soleo sinistro e ritrova uno stadio legato a un ricordo speciale: il gol al 94′ contro il Tottenham che regalò al PSG la possibilità di conquistare la Supercoppa Europea ai rigori

Tra le tante notizie negative in casa Milan, arriva finalmente un segnale positivo per Ruben Amorim: il recupero di Gonçalo Ramos. L’attaccante portoghese aveva saltato la sfida contro il Bournemouth a causa di un affaticamento al soleo sinistro, ma gli esami hanno escluso lesioni.

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Una notizia importante per i rossoneri, che possono così ritrovare una pedina fondamentale in vista della trasferta contro l’Udinese. Ramos si è allenato regolarmente venerdì e sabato, tornando a disposizione del tecnico e candidandosi concretamente per una maglia da titolare al Bluenergy Stadium.

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Come riportato da Calciomercato.com, il recupero del portoghese rappresenta una boccata d’ossigeno per Amorim, alle prese con diverse assenze e con la necessità di trovare soluzioni efficaci per affrontare una partita delicata.

Udine evoca bei ricordi: Ramos vuole lasciare ancora il segno

Il Bluenergy Stadium richiama anche un ricordo speciale per Gonçalo Ramos. Nell’agosto 2025, infatti, l’attaccante segnò al 94′ contro il Tottenham il gol che consentì al PSG di raggiungere i calci di rigore e conquistare poi la prima Supercoppa Europea della sua storia.

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Un precedente che aggiunge una nota suggestiva al ritorno del portoghese in uno stadio già teatro di una sua giocata decisiva. Ora Ramos punta a trasformare il recupero in un’opportunità concreta per aiutare il Milan.

Per Amorim, ritrovare il suo attaccante può fare la differenza: in una serata complicata, avere nuovamente a disposizione un giocatore capace di incidere negli ultimi metri rappresenta un’arma preziosa per cercare una vittoria pesante.