Cardinale a Sky: «Il Milan continua a migliorare, abbiamo mostrato resilienza». Poi esalta Amorim

Cardinale promuove la prestazione della squadra dopo la vittoria contro l’Udinese: elogi per la resilienza, l’intensità e le scelte di Ruben Amorim in vista del prossimo impegno casalingo

Il Milan guarda avanti con fiducia dopo la vittoria contro l’Udinese, un successo importante per lasciarsi alle spalle la delusione europea e ripartire con convinzione. A commentare la prestazione dei rossoneri è stato Gerry Cardinale, proprietario del club, intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare quanto mostrato dalla squadra sul campo.

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Le parole del numero uno rossonero evidenziano soprattutto i progressi del gruppo, capace di reagire alle difficoltà e di mantenere un livello elevato di concentrazione per tutta la partita. Un segnale incoraggiante in vista dei prossimi impegni, con l’obiettivo di dare continuità ai risultati e alle prestazioni.

PAROLE – «La squadra continua a migliorare e ha mostrato grande resilienza dopo la deludente partita in Europa. Abbiamo mantenuto alta l’intensità per tutta la gara; il possesso palla e l’aggressività nel recuperare il pallone dopo averlo perso sono stati aspetti molto positivi. Ruben (Amorim, ndr) ha gestito bene le rotazioni e le sostituzioni. Tutto ciò ci pone in una buona condizione in vista della partita di mercoledì in casa».

Intensità, possesso e aggressività sono dunque gli aspetti che hanno convinto maggiormente Cardinale. Il proprietario del Milan ha sottolineato anche l’importanza della reazione mentale dopo la battuta d’arresto in Europa, mettendo in risalto la capacità della squadra di ritrovare equilibrio e determinazione.

Non è mancato, inoltre, l’apprezzamento per la gestione delle rotazioni e dei cambi da parte di Ruben Amorim, considerati elementi fondamentali per mantenere alta l’intensità.

Adesso l’attenzione si sposta sulla sfida casalinga di mercoledì, un appuntamento per il quale il Milan potrà fare affidamento sulle indicazioni positive emerse contro l’Udinese. La priorità sarà confermare i progressi e proseguire sulla strada intrapresa.