MN24 – Altro infortunio per il Milan: si ferma anche Loftus-Cheek. Ecco tutti i dettagli e i tempi di recupero

Il centrocampista inglese finisce ko dopo la gara di Udine e costringe Ruben Amorim a fare i conti con un’infermeria sempre più affollata

Piove sul bagnato in casa Milan, dove la sfortuna continua ad accanirsi sulla rosa a disposizione del tecnico Ruben Amorim. L’elenco degli indisponibili della prima squadra si allunga ulteriormente toccando quota otto infortunati, a margine dell’ultima amara trasferta disputata al Bluenergy Stadium contro l’Udinese. L’ultima defezione in ordine di tempo riguarda infatti Ruben Loftus-Cheek, andato ko proprio negli ultimi istanti di gara.

LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Milan

Il centrocampista inglese, subentrato nel corso della ripresa, ha dovuto alzare bandiera bianca praticamente all’inizio del recupero. Durante uno scatto, il classe 1996 ha sentito tirare dietro la coscia sinistra, venendo bloccato da un problema muscolare improvviso che ha subito fatto presagire il peggio.

Gli esiti degli esami strumentali e i tempi di recupero

Gli accertamenti medici svolti nella giornata di oggi hanno purtroppo confermato i timori dello staff sanitario. Come appreso da MilanNews24, Loftus-Cheek ha riportato una lesione a carico del muscolo flessore mediale della coscia sinistra.

Un responso che costringerà il mediano ad restare ai box per almeno due settimane, quando verrà sottoposto a un nuovo controllo per rivalutare il quadro clinico. Quel che è certo è che la sua assenza peserà nello scacchiere rossonero: il calciatore salterà sicuramente gli impegni di campionato contro il Bologna, il sentitissimo Derby di Milano e le successive sfide in calendario.