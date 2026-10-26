MN24 – Milan, l’emergenza resta: anche contro il Bologna out Gila, Rabiot e Moreira

MN24 – Non si placa l’emergenza infortuni in casa Milan che anche nella sfida interna contro il Bologna dovrà fare a meno di Gila, Rabiot e Moreira

Il Milan deve subito voltare pagina dopo la vittoria ottenuta sul campo dell’Udinese e concentrarsi sul prossimo impegno di campionato. Mercoledì alle 18.30 i rossoneri ospiteranno il Bologna a San Siro, ma Rúben Amorim rischia di dover fare ancora i conti con una situazione complicata sul fronte degli infortuni.

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Secondo quanto appreso dalla nostra redaizone, Milannews24.com, appare infatti difficile che Mario Gila, Adrien Rabiot e Diego Moreira possano recuperare in tempo per la sfida contro i rossoblù. I tre giocatori rappresentano quindi altrettanti dubbi per il prossimo appuntamento ravvicinato.

Gila, Rabiot e Moreira verso il forfait

Lo staff medico rossonero continuerà a monitorare le condizioni dei tre giocatori, ma al momento la prospettiva più concreta è quella di un’assenza contro il Bologna. Il calendario particolarmente fitto spinge il Milan a evitare rischi e a valutare con attenzione i tempi di recupero.

L’obiettivo sarebbe quindi quello di permettere ai tre calciatori di tornare a disposizione per il derby contro l’Inter, in programma sabato sera. Una gestione prudente che consentirebbe ad Amorim di recuperare pedine importanti per una partita di grande rilievo.

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Milan, nessuna novità su Loftus-Cheek

Resta invece da valutare la situazione di Ruben Loftus-Cheek, uscito durante la sfida di Udine dopo un contrasto con un avversario. Al momento, riferisce MilanNews.it, non ci sono ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni.

Il Milan dovrà quindi affrontare le prossime ore con particolare attenzione. Tra il recupero con il Bologna e il successivo derby, lo staff di Amorim sarà chiamato a gestire le energie e soprattutto a capire quali degli infortunati potranno effettivamente tornare a disposizione.