Udinese Milan, multa per i cori offensivi a Maignan: arriva la decisione del Giudice Sportivo

Ammenda di 3.000 euro per il club friulano dopo gli episodi verificatisi al BluEnergy Stadium: nel comunicato anche le squalifiche per Gaspar e Massimiliano Allegri
Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo dopo l’ottava giornata di Serie A, con un provvedimento che riguarda da vicino l’Udinese e il Milan. La società friulana è stata infatti sanzionata con un’ammenda di 3.000 euro per i cori offensivi rivolti a Mike Maignan durante la partita disputata ieri sera al BluEnergy Stadium, conclusasi con la vittoria per 0-2 dei rossoneri.
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Un episodio che ha portato all’intervento della giustizia sportiva, con una sanzione economica nei confronti del club bianconero per il comportamento tenuto da una parte del pubblico nei confronti del portiere milanista.
Questa la motivazione riportata nel comunicato ufficiale:
PAROLE – «Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. UDINESE per avere, nel corso della gara, rivolto reiteratamente cori offensivi ad un calciatore della squadra avversaria».
La decisione conferma dunque la sanzione nei confronti dell’Udinese per quanto accaduto durante la sfida contro il Milan. Per i rossoneri, la notizia riguarda direttamente Maignan, finito nel mirino dei cori provenienti dagli spalti nel corso della gara.
Le altre decisioni del Giudice Sportivo
Per quanto riguarda i calciatori, l’unico squalificato è Gaspar del Lecce, fermato per due giornate.
Sul fronte degli allenatori, invece, è stato disposto uno stop di due turni per Massimiliano Allegri, tecnico del Napoli, espulso nel finale della partita contro la Roma.
La decisione relativa all’Udinese resta comunque quella di maggiore interesse per l’ambiente rossonero, perché riguarda il trattamento riservato a Maignan durante una trasferta che il Milan ha saputo affrontare nel migliore dei modi sul campo.
Tre punti per la squadra di Ruben Amorim e una multa per il club friulano: questo il bilancio della serata, alla luce delle decisioni comunicate dal Giudice Sportivo.